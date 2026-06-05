Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 5 giugno: tutti i segni

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Branko 05 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 5 giugno 2026

Ariete

Molto è cambiato da gennaio ad oggi, altre novità sono annunciate dalle stelle del 2026, soddisfazioni professionali e progressi economici, magnifiche le occasioni che Giove troverà per voi in altri posti, altre città. Non solo per i giovani, ma anche voi intorno ai 50 che è l'età di Giove, età della saggezza. E dovete dimostrare saggezza nei prossimi giorni, come dice Mercurio in Cancro, transito che richiama l'attenzione sulla famiglia, parenti anziani e parenti del coniuge, figli.

Toro

Amati dalle stelle, ma tra gli uomini si troverà sempre qualcuno che avrà qualcosa da dire e criticare, oggi nell'ambiente professionale e poi in famiglia, bisogna proprio dire che non siete mai stati capiti fino in fondo. Ma ciò non vi proibisce di andare sempre più avanti in questo splendido momento astrale per la vostra carriera e finanze. Luna negativa, maneggiate con cautela oggetti taglienti, siete facili a incidenti domestici. Venere vi capisce, vi ammira, vi regala amore.

Gemelli

Nemmeno se lo aveste ordinato per posta avreste potuto avere un giorno così bello e con tutti i pianeti favorevoli! Amore innanzitutto. Come si sono incontrati? Per caso, come tutti. Dove andavano? Dove ci porterà l'amore? Qualche volta le storie della vita devono nascere e proseguire un po' a caso, il risultato finale sarà a vostro favore anche se il lavoro è faticoso. Marte infatti non riesce a darvi le energie fisiche necessarie, mantiene alto il vostro orgoglio personale.

Cancro

Luna riesce a farsi sentire da qualsiasi segno che attraversa, oggi è in Acquario e agisce sul mondo interiore, risveglia i sogni ma anche splendide idee che un giorno metterete in pratica, magari già lunedì prossimo sotto l'ultimo quarto in Pesci. Mercurio, piccolo banchiere, studia per voi nuove iniziative, ma non dovete dire troppo nell'ambiente di lavoro e con le persone autorevoli. Oggi abbandonatevi alle sensazioni di Venere e Marte, persone sole: prima dell'estate, sarà fatta!

Leone

Non si tratta di vincere o di perdere, perché voi non perdete quasi mai, diciamo soltanto che l'attuale cielo, soprattutto la Luna in opposizione e quadrata a Marte, non è adatto al Leone. L'importante è osservare relax, prudenza fisica, e coltivare pensieri positivi. Ma dov'è la forza delle stelle? Girano… come la ruota della fortuna di Jerry Scotti e Samira. Ancora prima delle vostre aspettative saranno in postazione formidabile per gli affari, dal 13 giugno, splendide per l’amore.

Vergine

Sta nascendo un nuovo successo, da qualche parte. Infatti, quasi tutto l'anno le stelle migliori si muovono nei segni che rappresentano i vostri interessi lontano dal solito ambiente, ma anche nel solito posto però con persone diverse. Prima del nuovo cambio di fase lunare, previsto per lunedì in Pesci (matrimonio), oggi e domani potete contare sulla Luna alla massima potenza per il lavoro, nuovi affari, ma soprattutto per le nuove idee che sono talmente moderne da essere guardate con sospetto dai produttori.

Bilancia

Adesso potete soddisfare il bisogno di vedere la compagnia di facce nuove, nuovi posti in patria e all'estero, vivrete forti emozioni provocate dagli incontri e dalle conoscenze di gente nuova. Questo infatti è il meraviglioso effetto di Urano, pianeta di Elon Musk, che risveglia nelle persone intelligenti e colte progetti che qualcuno considera utopici ma la Storia offre prove diverse. Il cielo è più a favore dei giovani nativi, ma anche voi adulti avrete il vostro pizzico di primavera.

Scorpione

Era il 9 giugno 2025, giorno ricco di nuove promesse perché iniziava il transito di Giove in Cancro, transito assolutamente positivo per il vostro segno. Questa presenza finirà il 30 di questo mese, e molti di voi sembrano un po' delusi, perché come spesso succede con questo benedetto Giove ci aspettiamo troppo. Però non è mai troppo tardi… Quello che non è stato definito l'altro anno, può riuscire lunedì prossimo con ultimo quarto di Luna. Stai sereno, Enrico.

Sagittario

Decidete voi se partire con certe iniziative di lavoro, affari e in casa, oggi o domani. Luna sarà sempre positiva in Acquario e voi sapete quanto bene vi procura questo segno nel campo pratico, per non parlare dei rapporti affettivi. Adesso che Mercurio sosta in Cancro, riuscite ad essere convincenti durante i colloqui, anche fisicamente siete meno provati. C'è qualche segno nel viso, ma gli occhi sono sempre vivi e curiosi come quelli di un bambino.

Capricorno

I vostri progressi li avete fatti, ma dovete ancora conquistare quella vetta che rappresenta il grande successo del Capricorno, cioè, arrivare dove non tutti arrivano. L'anno vi riserva altri positivi transiti, Giove deve ancora fare la sua parte e inizierà ad agire in luglio, quando si troverà nel fuoco del Leone. Il giorno parte in un modo, ma finisce in un altro, Mercurio lancerà una specie di provocazione nel rapporto con il coniuge o un parente, ma farete bene a sorvolare su tutto.

Acquario

È ancora la Luna che abbiamo descritto ieri e lo sarà anche domani, adesso diventa ancora più potente perché forma un aspetto diretto con il Sole e Urano in Gemelli, segnali di fortuna indubbiamente. Intanto, lui e lei, si incontrano e si parlano, come se fosse la prima volta. Ah, il potere di Plutone che vi fa sentire più emotivi e sensibili del solito, anche un incontro casuale può presentare questa qualità di profondità emozionale. Idee molto curiose per il lavoro, insistete.

Pesci

Luna in Acquario, prima di arrivare da voi e di cambiare fase, risveglia le vostre tendenze a fantasticare. Desiderate restare nel vostro mondo interiore, oppure parlare con gli amici più cari. A volte è bene discutere delle vostre fantasie e di ciò che significano, ma l'importante è rilassare la mente perché la prossima settimana dovrete affrontare compiti importanti nel lavoro, casa, affari. Si avvicinano influssi molto positivi per tutti gli affari finanziari, non perdete questa occasione!