Prezzi benzina, si avvicina la fine degli sconti sulle accise. Ma calano i costi alla pompa

Foto: Lapresse

Angela Bruni 04 giugno 2026 a

a

a

Prezzi dei carburanti ancora in calo mentre si avvicina la fine del taglio delle accise, prevista al momento per il 6 giugno. In base ai dati del Mimit aggiornati al 4 giugno, il prezzo medio nazionale del diesel self è 1,988 euro/litro (rispetto a 1,994 euro/litro del 3 giugno) e quello della benzina self è 1,930 euro/litro (contro 1,934 del 3 giugno). Tornano a salire invece, in particolare sul diesel, le quotazioni internazionali dei raffinati.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 4 giugno

Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e pompe bianche, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 3 giugno, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 1,926 e 1,950 euro/litro (no logo 1,942). Per il diesel, i prezzi medi self praticati dalle compagnie si collocano tra 1,990 e 2,016 euro/litro (no logo 1,996). Sul servito per la benzina gli impianti colorati presentano prezzi medi tra 2,012 e 2,138 euro/litro (no logo 1,995). Sul diesel servito i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,085 e 2,195 euro/litro (no logo 2,051). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,813 e 0,825 euro/litro (no logo 0,799). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,539 a 1,641 euro/kg (no logo 1,561).