Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 4 giugno: tutti i segni

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Branko 04 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 4 giugno 2026.

Ariete

Il giorno apre con Luna ancora in Capricorno, esercita una pressione sulle collaborazioni, produce una fretta nel lavoro e in affari, come se aveste paura di perdere l'ultimo tram. Invece nel lavoro, dovreste essere particolarmente sensibili e reattivi all'atmosfera generale perché questo mese avete bisogno di agire insieme agli altri. La seconda parte del giorno, specie in serata, il vostro umore cambia in meglio, qualcosa di speciale può capitare alle persone sole.

Toro

Come spesso succede con la Luna, questo giovedì va diviso in due parti: la mattina è toccata da influssi incredibilmente belli e freschi per l'attività e movimenti di affari; nel pomeriggio, quando passa in Acquario comincia a farsi sentire lo stress, agitazione domestica. Non potete costringere l'amore, lasciate che arrivi fino a voi in maniera spontanea e sappiate intendere anche i suoi silenzi. Chiamate gli amici se non siete tranquilli. Come dicono a Tivoli, c'è sempre una villa che vi aspetta.

Gemelli

Che bel compleanno, ma tutti potete vivere tre giorni bellissimi per l'amore e per i vostri affari. Un periodo di rapporti particolarmente importanti con gli amici e, se voi ad un amico avete qualcosa di molto importante da rivelare, questo è il momento di parlare. Soprattutto dei vostri impegni nel campo lavorativo e finanziario, perché dal pomeriggio godrete di un splendido aspetto tra Urano nel vostro segno con Luna in Acquario. Impulsivi in amore, ma molto vivi.

Cancro

Le vecchie abitudini, i pregiudizi, gli infantilismi soffocano la vostra lucidità. Luna in mattinata ancora in Capricorno, non ha la forza di opporsi seriamente a tre pianeti nel vostro segno, ma è lo stesso da tenere sotto controllo perché in mezzo c'è anche Saturno. Però riuscite bene a fare il vostro lavoro, informatevi sull'andamento di affari lontani. Con passare delle ore Luna diventa positiva per i discorsi che dovete riprendere, intrigante sotto il profilo sessuale.

Leone

Calmi in apparenza, ma con una forte agitazione interiore, apprensivi in maniera esagerata. Tranquilli, pesate le parole, lasciate passare avanti chi vi contesta. Non andrà lontano. Non appena finisce questa provocazione da parte di Marte in Toro, al quale si aggiunge anche Luna nel settore delle collaborazioni e dei rapporti stretti, voi sarete pronti a vivere un'estate bellissima e ricca. Nel matrimonio, almeno le spese e le uscite finanziarie devono essere programmate insieme.

Vergine

Avete ottenuto più o meno quello che era possibile ottenere, da un certo ambiente o da certe persone, ma non è finita - adesso tocca a voi provocare novità. Luna amorosa e laboriosa, entra nel settore del lavoro e quindi del progresso e guadagno, segnala l'inizio di una positiva metamorfosi nel campo pratico, in questi tre giorni vi sorprenderà anche in amore. Non mancherà nemmeno lo stress nella vita domestica e coniugale, di ogni problema dovrete occuparvi voi.

Bilancia

Per molti, il mese più passionale sarà luglio, adesso con Venere in Cancro più di tanto non si fa, però attenzione alla Luna che nel pomeriggio entra in Acquario, aspetto splendido con Sole e Urano in Gemelli. Si tratta di un'energia magnetica che fa esplodere anche una grande passione amorosa. Influsso importante anche per il lavoro, carriera. Non aspettatevi però di poter realizzare tutto immediatamente, ma avete la possibilità di volgere a vostro favore qualsiasi evento.

Scorpione

Problemi domestici, con collaboratori e parenti. Impressionante la fuga del denaro, intesa come spesa, investimenti, riparazioni. Non lasciatevi condizionare da nessuno, ogni volta che date retta a qualcuno, sbagliate. Però non c'è pericolo di sbagliare, Mercurio sarà attivo e inventivo a lungo, Venere stessa saprà sollecitarvi nelle collaborazioni, farete una scelta che farà discutere ma quella giusta. Luna di sera con Plutone, lei fase calante, lui nascosto dietro un velo… Che vuol dire? Sessualità.

Sagittario

Le trattative, i confronti, le scelte, le decisioni… Non potranno proseguire all'infinito, Nettuno quadrato a Urano è un aspetto che non dà affidabilità nel campo affaristico, mette in discussione le collaborazioni di vecchia data ma incide anche con una spinta rinnovativa. Ai vecchi rapporti bisogna dare uno stimolo nuovo, primaverile. E con questa Luna in Acquario potete farcela. Nettuno nel settore delle amicizie può anche indicare persone insincere accanto.

Capricorno

Nettuno e Mercurio, per non parlare di Venere-Giove in Cancro, oggi daranno problemi nel mondo della finanza, tenete anche voi conto della situazione molto vulnerabile quando portate avanti i vostri affari, progetti e investimenti - con quest'ultimi bisogna agire con la massima cautela. C'è vita su Marte. Il pianeta rosso è in posizione da gran generale, insieme a Urano, ravviva la vostra esistenza provocando situazioni e portando persone incredibili.

Acquario

Da qualche settimana di Marte in Toro, vi appassionate alle corride in amore, ma visto che il pianeta resta in quella posizione quasi tutto giugno è meglio ritrovare questa sera stessa le atmosfere che un tempo rendevano unico il vostro rapporto. Luna di giugno arriva nel segno, annuncia un mese che nulla avrà in comune con il passato periodo, nuove storie d'amore da portare all'altare subito. Organizzate una vostra festa per il 13 giugno, arrivano al top influssi positivi.

Pesci

Ma voi le avete viste le ginestre della brughiera, ora in pieno splendore e colorate di giallo, colore della gelosia? Impossibile davvero non essere gelosi, non suscitare gelosia quando qualcuno ama come amate voi, desiderato anche suo malgrado. Questi giorni sono illuminati in modo speciale da Venere e da Marte in abito da festa. La vostra vita stessa è una festa mobile, come Hemingway a Parigi.