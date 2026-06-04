Meteo, perturbazione atlantica in arrivo con nubifragi. Poi il weekend porta il sole

Foto: Ansa

Angela Barbieri 04 giugno 2026 a

a

a

La vasta circolazione depressionaria presente sull'Atlantico si allunga fin sull'Europa con una perturbazione che nelle prossime ore sfiora l'Italia. Secondo il Centro Meteo Italiano, la giornata di oggi vedrà condizioni di tempo per lo più asciutte da Nord a Sud ma con nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali. Un fronte instabile che entro la serata porterà un peggioramento meteo prima al Nord-Ovest e poi al Nord-Est con piogge, temporali e locali nubifragi. Domani instabilità anche sulle regioni centrali, specie zone interne e settori adriatici, con qualche temporale anche al Nord soprattutto sul Triveneto. Per il primo weekend di giugno è prevista l'espansione dell'alta pressione verso il Mediterraneo occidentale con tempo più stabile e soleggiato, al netto di qualche fenomeno di stampo pomeridiano. La prima parte della prossima settimana dovrebbe proseguire con stabilità prevalente e temperature in graduale rialzo ma senza eccessi.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 4 giugno

Previsioni meteo per oggi. AL NORD - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle d'Aosta. In serata e in nottata è atteso un intenso peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso nord-est. AL CENTRO - Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio qualche addensamento in transito in più ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi; isolati piovaschi attesi sulla Toscana settentrionale. AL SUD E SULLE ISOLE - Condizioni di stabilità sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli del tutto soleggiati. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo al Centro, in calo altrove.

Benzina e diesel, si avvicina la fine degli sconti sulle accise. Ma calano i costi alla pompa

Previsioni meteo per domani. AL NORD - Al mattino nuvolosità in transito con piogge e temporali al Nord-Est, prime schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, salvo residui fenomeni su Triveneto e Romagna. In serata e in nottata molti addensamenti al settentrione con locali piogge specie su Alpi e Prealpi. AL CENTRO - Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge specie su Umbria, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne con sconfinamenti sul versante adriatico. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con anche ampie schiarite e qualche velatura in transito. AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche acquazzone in sviluppo nelle zone interne di Campania e Molise, per lo più soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione, massime in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud.