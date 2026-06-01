Meteo, l'estate inizia col maltempo: temporali e nubifragi per il ponte del 2 giugno

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Angela Barbieri 01 giugno 2026 a

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Da oggi, primo giugno, inizia l'estate meteorologica e lo fa con condizioni meteo instabili su regioni di Nord-Est e zone interne del Centro, con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Per la Festa della Repubblica una saccatura più strutturata si muoverà sull'Europa centrale interessando anche parte della nostra Penisola. Il maltempo è in arrivo soprattutto al Nord dove non mancheranno piogge e temporali intensi, localmente anche a carattere di nubifragio specie su Piemonte, Lombardia e Triveneto. Instabilità in aumento anche al Centro con fenomeni soprattutto su Toscana, Umbria e Marche. Generalmente più a riparo il Sud dove si avranno solo qualche acquazzone pomeridiano sulle zone interne. Il tutto sarà accompagnato da un lieve calo delle temperature che si riporteranno comunque su valori in linea con le medie del periodo. In vista del primo weekend di giugno, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano una nuova rimonta dell'alta pressione tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Ancora evoluzione incerta per l'Italia in bilico tra la rimonta dell'alta pressione e la possibilità di nuove correnti instabili.

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Previsioni meteo per oggi. AL NORD - Al mattino tempo generalmente stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti sulle aree alpine. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi in sviluppo sulle Alpi, Prealpi e localmente sulle alte pianure del Nord-Ovest e del Triveneto. In serata e nella notte fenomeni in graduale attenuazione sui rilievi, stabile altrove. AL CENTRO - Al mattino condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme lungo la dorsale appenninica con acquazzoni e temporali sparsi, stabilità prevalente sulle coste. In serata fenomeni in esaurimento con ampie schiarite e ritorno di condizioni più stabili. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili acquazzoni e temporali nelle aree interne di Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre altrove prevarrà il bel tempo. In serata e nella notte fenomeni in rapido esaurimento con cieli poco nuvolosi o sereni su tutti i settori. Minime generalmente stabili o in lieve diminuzione. Massime in lieve calo al Nord e sulle regioni adriatiche, in lieve rialzo altrove.

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Previsioni meteo per domani. AL NORD - Nuvolosità irregolare al mattino con piogge sparse su Alpi e Lombardia, variabilità asciutta altrove. Tra pomeriggio e sera passaggio perturbato che interessa tutti i settori con acquazzoni e temporali anche intensi in movimento da ovest verso est. AL CENTRO - Condizioni di tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali possibili su zone interne e settori adriatici, più asciutto altrove. Ancora piogge in serata a partire dalla Toscana. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo asciutto sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con locali fenomeni su Molise, Puglia, zone interne della Campania e Basilicata, più asciutto altrove. Stabile in serata con nuvolosità in transito. Temperature minime e massime stazionarie o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola.