Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 1 giugno: tutti i segni

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Branko 01 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 1 giugno 2026.

Ariete

Terzo giorno con Luna in Sagittario, segno del lontano, che governa i vostri viaggi con il corpo e con la mente, una finestra aperta sul mondo. È certamente un segnale di successo, i rapporti professionali e di affari ricevono il costruttivo influsso di Saturno, però da oggi dovete tenere conto di Mercurio che inizia un lungo transito in Cancro, che metterà alla prova la famiglia. Approfittate di questi giorni per il relax, mettete le idee in un ordine logico, non reagite in amore.

Toro

Il vostro segno diventa un crocevia di influssi generosi per l'attività lavorativa e gli affari; forse già domani una nuova, insperata partenza. A vostro favore Mercurio inizia proprio oggi un lungo transito in Cancro, che per voi è sempre un positivo incoraggiamento per intraprendere nuovi e ambiziosi progetti. Questa volta siete favoriti anche da Venere-Giove, da oggi al 30 giugno risolutivo per eventuali problemi legali, casa, proprietà. Amore colorato di rosso come le ciliegie della Sabina.

Gemelli

Giugno, vostro mese astrale, veniva associato alla dea Giunone, figlia di Saturno, sorella di Giove e sua sposa, dispensiera di ricchezza, protettrice dei matrimoni e dei parti. Sarà una stagione vincente sotto il profilo pratico, professione, studio, affari. Ma sarà anche un mese indimenticabile per l'amore, per le storie vecchie e quelle nuove, che si presenteranno prima della vostra personale Luna nuova prevista per il 15. Mercurio nel campo dei soldi, tutto il tempo, non avreste potuto chiedere di più.

Cancro

Come abbiamo scritto all'inizio dell'anno, il 2026 ha come caratteristica. Mercurio che privilegia i tre segni d'acqua, in Cancro arriva oggi e sarà con voi fino al 9 agosto, ma anche successivamente potrete contare sulla sua protezione in particolare nel campo economico. Esperienze nuove, nel mondo esterno e nel mondo dei sentimenti, ma ogni evento deve essere comunque esaminato e studiato. Non dovete dimenticare che avete Saturno in aspetto critico.

Leone

Non perdete l'occasione della Luna piena ancora in Sagittario tutto il giorno, se dovete chiarire o sistemare alcuni dettagli delle vostre questioni pratiche e finanziarie. Ricordiamo che il problema di questo mese non sarà tanto Mercurio in Cancro, che resta comunque un avvertimento a non fidarsi troppo delle persone del vostro ambiente, pesante rimane Marte in Toro fino al 28. Tuttavia, dai Gemelli arrivano influssi preziosi anche per la salute, eventuali controlli.

Vergine

Cronache familiari. Negli ultimi giorni Mercurio è sembrato dispersivo per il lavoro, impegnativo per il rapporto coniugale e con la famiglia in generale, poi è arrivata Luna piena in Sagittario che avrà appesantito la situazione. Ditemi voi, come vi siete sentiti? Oggi siamo lieti di portarvi una bella notizia, che voi apprezzerete a partire da domani quando la Luna sarà in Capricorno, Mercurio ha intrapreso questa notte un lungo e fortunato transito in Cancro. Ottimismo!

Bilancia

Dimenticare Saturno? Impresa difficile, quando il pianeta si trova in opposizione al nostro segno e in più si mette in aspetto critico con altri corpi celesti. Oggi è la volta di Mercurio, che inizia un notevole transito in Cancro, influsso che in teoria interessa l'ambiente in cui svolgete la vostra attività ma essendo vicino a Venere e Giove, include anche la vita sentimentale e questioni familiari. Prendete tutto come una flessione normale dei passaggi stagionali, respirazione, reumatismi, denti.

Scorpione

Crediamo che riuscirete a recuperare molto in questa parte della primavera segnata dal nuovo. Mercurio in Cancro, dove per vostra fortuna resterà fino al 9 agosto. Viaggi favoritissimi, non solo per amore o per il turismo visto che siamo nella stagione giusta, ma anche per affari. Ricordate il detto genovese che noi citiamo sempre a proposito dei viaggi: “Non è tanto il viaggio che conta, quanto il porto da raggiungere. "Voi, in quale porto e in quale mare volete navigare?

Sagittario

Quante cose sono successe, quante ne abbiamo viste e sentite, sotto la vostra Luna piena, che peraltro è nel cielo anche oggi! L'unico pregio delle vostre lune è che fanno innamorare, cantare e fare ginnastica, ma sotto il profilo pratico finanziario sono abbastanza scarse. Da oggi però non più, avete superato l'esame di Mercurio in Gemelli, che adesso navigherà nelle dolci acque del Cancro, avrete modo di concentrarvi sui vostri progetti e ritrovare i vostri sogni.

Capricorno

Come il tempo che cambia tutto in un momento, eccovi improvvisamente con tre corpi celesti in opposizione: Giove, Venere e da oggi Mercurio in Cancro, che agitano non poco Saturno in Ariete. Obbligatorio relax fisico, controllo del cibo (causa pressione sull'apparato digestivo), consigliabile una breve pausa nell'attività professionale. La vostra rabbia è giustificata perché sono gli altri a darvi problemi. Ma non prendetevela con il coniuge, fa già tanto per voi.

Acquario

Luna piena, ancora nel campo degli incontri e delle relazioni sociali, è in grado di alzare il sipario sulla nuova stagione professionale e nuove possibilità in affari. Mercurio infatti entra nelle limpide acque del Cancro, esercita un calmante influsso su tutte le questioni pratiche, iniziative nel lavoro e in casa. Non sempre è possibile andare d'accordo con la parentela quando di mezzo ci sono beni e soldi, però adesso potete farcela. Giorno di Sole e Luna, felice.

Pesci

Meraviglioso! Dovete prima riprendervi dalle scosse della Luna piena, che lascia anche qualche conseguenza nella salute, ma in settimana sarete in grado di prendere in mano tutti i vostri affari. Nel Cancro, segno che simboleggia la vostra fortuna, entra oggi Mercurio (sì, proprio quel Mercurio che non vi lasciava in pace due settimane), nasce così l'unione con Venere e Giove, mentre dal Toro vi protegge Marte. Volendo potete rinunciare a qualche rapporto di vecchia adatta. Amore di giorno in giorno più appassionato.