Meteo, l'anticiclone cede a giugno: in arrivo una settimana di piogge e calo delle temperature. Ma poi...

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Angela Barbieri 29 maggio 2026 a

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Il weekend si prospetta caldo e soleggiato anche se l'instabilità è in aumento con temporali e acquazzoni in vista. Oggi, secondo il Centro meteo italiano, il Paese sul fianco orientale del promontorio anticiclonico vedrà uno sviluppo di temporali che interesseranno diverse regioni. Fenomeni fin dal mattino soprattutto su Emilia Romagna e Toscana, ma entro il pomeriggio l'instabilità sarà in ulteriore aumento con temporali in sviluppo anche su Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Isole Maggiori. L'ultimo weekend di maggio, però, inizierà con una maggiore stabilità e la giornata di sabato sarà per lo più soleggiata. Domenica potrebbe invece vedere il ritorno di acquazzoni e temporali su Alpi e Pianura Padana. Con l'inizio di giugno infatti l'anticiclone sull'Europa occidentale dovrebbe cedere e una saccatura depressionaria dovrebbe avvicinarsi anche al Mediterraneo. Entro la metà della prossima settimana gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano mostrano il transito di un cavetto d'onda sulla nostra Penisola con tempo in peggioramento soprattutto sulle regioni del Nord. Temperature in generale lieve flessione ma comunque al di sopra delle medie specie sulle regioni del Centro-Sud. Attenzione poi al finire della prima settimana di giugno quando una nuova ondata di caldo potrebbe raggiungere la nostra Penisola portando di nuovo temperature piuttosto elevate.

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Previsioni meteo per oggi. AL NORD - Al mattino addensamenti sparsi tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna con locali piovaschi, sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi centro-occidentali e Appennino con locali sconfinamenti, cieli soleggiati tra Triveneto e Romagna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO - Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche piovasco sulla Toscana. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo tra Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto sul versante adriatico con cieli soleggiati sulle coste. In serata e in nottata torna tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. AL SUD E SULLE ISOLE - Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio locali temporali in sviluppo nelle zone interne tra Calabria e Sicilia, tempo invariato altrove. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta l'Italia.

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Previsioni meteo per domani. AL NORD - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi e in Appennino, asciutto altrove con cieli velati. In serata e in nottata torna il tempo asciutto ovunque con velature in transito. AL CENTRO - Al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne tra Calabria, Sicilia e Sardegna, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud e sulle Isole. Previsioni meteo per domenica. AL NORD - Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennino, ma con possibili sconfinamenti entro la serata anche sulla Pianura Padana. AL CENTRO - Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. Nel pomeriggio poche variazioni salvo locali temporali possibili lungo l'Appennino. Tempo stabile in serata con nuvolosità e schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE - Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Sud Italia con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Da segnalare solo isolati fenomeni pomeridiani sulle zone interne della Sicilia. In serata e nottata poche variazioni con tempo asciutto e ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo da Nord a Sud.