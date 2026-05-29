Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 29 maggio: tutti i segni

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Branko 29 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 29 maggio 2026.



Ariete

Riprendete subito in mano progetti e iniziative che non avete concluso durante la settimana, questo è l'ultimo weekend con Mercurio in Gemelli, non solo in aspetto positivo per gli affari ma addirittura ideale in aspetto con Saturno. Protezione per i grandi affari, quelli che diventano fonte di reddito per lungo periodo. Conviene rinunciare al relax e lavorare. Luna sensuale dà un tocco stimolante ed eccitante a tutte le vostre azioni., se non siete sposati, fateci un pensierino.

Toro

Ultimo passaggio della Luna nel settore delle collaborazioni, per quanto riguarda l'aspetto con Marte nel segno, aspettatevi discussioni e contestazioni. I progetti hanno bisogno di un giusto tempo di maturazione. Quelli che dicono la verità vengono sempre smascherati. Dove sta scritto che bisogna dire proprio tutto anche in famiglia e nel matrimonio? Tenete segrete certe cose, poi farete magari una sorpresa rivelando la verità. Non sprecate inutilmente le energie.

Gemelli

Luna molto interessante per gli affari e la professione, utile per eventuali visite mediche e cure. Dallo Scorpione mette l'accento sulle persone e situazioni che si collegano alle città di mare. Voi conoscete la vostra realtà e saprete dare una giusta interpretazione a questo aspetto. Domani le associazioni saranno disturbate dalla Luna piena, ma di questa odierna vi potete fidare. Che giorno è, che anno è? Questo è il tempo di vivere l’amore, gratificato dall'erotismo di Plutone.

Cancro

Come l'allodola, messaggera del mattino, Venere annuncia amore, matrimonio, figli. Anche se siete sposati da molto, questa. Luna in transito nel punto della fortuna e Giove nel segno, portano primavera nella vita di coppia. La stessa forza positiva vi state avvicinando a un nuovo successo professionale, se siete alla ricerca di un posto lo troverete in giugno, ma dovete faticare per ottenere ciò che vi spetta. Allontanatevi dalle polemiche del vostro ambiente.

Leone

Anche oggi Luna molto impegnativa per la vita personale, famiglia. Calmi in apparenza, ma sempre con una forte agitazione interiore che non deve però diventare aggressività, Marte rende facili anche piccoli incidenti. Non conviene oggi agitare le acque nell'ambiente professionale, sono già abbastanza mosse per conto loro. La perseveranza e la tenacia saranno premiate. Cautela con i cibi, medicinali. Riposate in serata, domani vi aspetta un'altra Luna.

Vergine

Non mettetevi anche voi a fare filosofia, il lavoro è lavoro, gli affari sono affari, le amicizie sono amicizie, i parenti non si scelgono ma si sopportano. Plutone sollecitato dalla Luna-Scorpione, intelligenza e intuito, potete cominciare a cambiare qualche aspetto delle vostre collaborazioni, promuovere le novità. Possibilità per le persone libere di trovare qualcuno che si prenderà le sue libertà, fatto è che non avete difese in amore, vi si prende con niente.

Bilancia

Comunicazioni, avvenimenti, fatti, che interessano le persone lontane. Sono possibili anche questioni delle proprietà che possedete altrove. Di tutte le qualità che possedete, ultimamente mancava lo spirito pragmatico, che dovete ritrovare prima di Mercurio in Cancro. Andate a cercare un posto per l'estate, le spiagge della Toscana vi aspettano. Maggio conclude con una vera atmosfera di primavera, profumata, felice. Desiderati come non accadeva da tempo.

Scorpione

Attenti a non fraintendere, a non essere fraintesi. Luna è oggi in scontro diretto con Marte e con Plutone, crea confusione. Non fatevi condizionare da nessuno, seguite la vostra idea e portatela fino in fondo. Dopo la confusione, però un attacco di erotismo da manuale. Luna come madre, moglie, figlia, amica… Insomma, donna, vita. Se non siete riusciti a sposarvi in maggio, non importa, vi sposerete in giugno sotto il segno del Cancro. Viaggi di nozze in Scandinavia.

Sagittario

Preparatevi per qualche momento di tensione, abituatevi a questi momenti di ansia che prendono all'improvviso e senza un perché, almeno apparentemente. Ma voi conoscete le ragioni, solo che non vi va di analizzarle, approfondirle, eliminarle. Sessualmente siete fuori esercizio, per i nuovi incontri appassionati vi conviene sperare nella vostra Luna piena, che inizia a splendere già domani sera. Non cercate così ossessivamente il denaro, lo avrete prima.

Capricorno

Nell'ultimo weekend di maggio potreste avere la soddisfazione di vincere il vostro personale Giro d’Italia, state pedalando dal 13 febbraio, giorno di inizio del Saturno in Ariete. Ma oggi il vostro pianeta si mostra buono come un padre, avete in più una energica protezione di Marte e una sensualissima partecipazione della Luna - bene il lavoro, benissimo l'amore. Approfittate di questo momento per mettere da parte le delusioni primaverili, l'estate avrà altri colori.

Acquario

Forse avete mangiato e bevuto troppo, abusato di dolci o farmaci, oggi lo stomaco è in disordine, Nettuno vuole molta acqua. Il pianeta porta attimi di nostalgia, ma ogni tanto fa bene lasciarsi prendere dai ricordi. Se vi riesce trattenervi nelle spese, meglio. Ma vi siete fissati con una certa "immagine", condizionati da altri, vi piace apparire, suscitare curiosità e interesse. Niente di strano del resto: Urano, vostro pianeta guida, è noto come l'individualista dello zodiaco.

Pesci

Trasporto verso i bambini, desiderio di avere figli, questo è l'effetto positivo di Venere e Giove in Cancro, che annunciano anche prossime nascite fuori dal legame matrimoniale. Maggio sta per finire, ma non sembrano ancora concluse le prove nella vita familiare e nel rapporto genitori e figli, ancora fastidiosa la presenza di Mercurio per i rapporti di affari e anche per le vie respiratorie. Siete però gratificati da una Luna astuta, profonda, intuitiva, protegge i viaggi.