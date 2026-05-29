Blue Origin, disastro durante il test: il New Glenn distrutto, palla di fuoco a Cape Canaveral

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Luigi Frasca 29 maggio 2026 a

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Il razzo New Glenn della Blue Origin di Jeff Bezos è esploso giovedì sera durante un test di accensione dei motori sulla piattaforma di lancio, facendo tremare le case vicine. La Blue Origin ha dichiarato che tutto il personale è stato rintracciato, e i funzionari dei servizi di emergenza hanno confermato che non vi è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. L'imponente New Glenn era stato messo a terra ad aprile dopo che un satellite era stato lasciato in un'orbita errata a causa di un guasto al motore.

Si trattava solo del terzo volo del razzo che la Blue Origin utilizza per lanciare moduli di atterraggio sulla Luna per la Nasa. Le case hanno tremato nelle vicine Cape Canaveral e Cocoa Beach intorno alle 21:00. Il Complesso di lancio 36 della Cape Canaveral Space Force Station è visibile dalla spiaggia e internet si è rapidamente riempito di foto di una palla di fuoco arancione. "Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione dei motori di oggi", ha dichiarato la Blue Origin in un breve comunicato. "Vi forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni." La sonda New Glenn ha debuttato nel 2025 da Cape Canaveral e prende il nome da John Glenn, il primo americano ad orbitare attorno alla Terra.

"Tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro. È troppo presto per conoscerne la causa, ma stiamo già lavorando per individuarla. È stata una giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Ne vale la pena", le parle su X Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin, nel commentare l'esplosione.