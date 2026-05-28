Garlasco, colpo di scena della Procura: perizia psichiatrica su Sempio e supplemento di indagini

Luigi Frasca 28 maggio 2026 a

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Un altro colpo di scena nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia dispone un'integrazione delle indagini dopo il deposito, da parte della difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, di "plurime consulenze tecniche" depositate entro i venti giorni dalla notifica di chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco.

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"Considerato che i termini delle indagini preliminari risultano tuttora pendenti (con scadenza fissata al 28 settembre 2026), si è ritenuto opportuno disporre ulteriori accertamenti" si legge nella nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. In particolare, "è stato disposto che i consulenti tecnici del pubblico ministero, già nominati, procedano a specifiche verifiche, al fine di esaminare le prospettazioni tecniche formulate dalla difesa e di valutarne la fondatezza, anche sotto il profilo del rigore e dell'affidabilità scientifica".

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In questo scenario, arriva anche la richiesta di una perizia psichiatrica su Sempio. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza ad hoc per "accertare" se vi siano "condizioni patologiche" sul 38enne, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, "idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere". Lo fa sapere il procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, in una nota. Al medico psichiatra Roberto Catanesi è stato affidato il compito di valutare la presenza di "eventuali disturbi" o "alterazioni" in grado di incidere sulla "imputabilità" dell'amico di Marco Poggi, fratello della vittima.