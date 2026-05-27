IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta mercoledì 27 maggio 2026
Il favoloso mondo di Rep, dove il Pd non ha problemi e le amministrative non si sa se ci siano state
Negli anni ‘80 ebbe un meritato successo il telefilm “I ragazzi della 3a C”. Ne era meraviglioso protagonista Fabio Ferrari, oggi notevole attore e coraggioso influencer.
Allora interpretava il personaggio di Chicco Lazzaretti, gran tifoso della Roma. In un episodio della serie, Lazzaretti partecipò a un quiz sulla Roma, rispose a tutto con precisione assoluta e memoria prodigiosa. Salvo chiudersi in un silenzio tombale sulla finale di Coppa dei Campioni (persa) Roma-Liverpool. “Quella partita non è mai esistita”.
Ecco, a Repubblica devono più o meno essersi regolati così per le amministrative. Niente in prima pagina. All’interno, invece, molte cose: un’intervista a Renzi, un approfondimento sulla crisi M5S, un altro sull’ascesa di Vannacci e un altro ancora sui problemi della Lega. E Elly Schlein, direte voi? Compare solo accanto a Pedro Sanchez per far sapere ai lettori che occorre un fronte comune per la “sfida alle destre”. E le amministrative? E il Pd in difficoltà? Non pervenuti.
Occhio al caffè 27 maggio 2026 https://t.co/RgRF51uVmQ— Daniele Capezzone (@Capezzone) May 27, 2026