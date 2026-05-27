IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta mercoledì 27 maggio 2026

Il favoloso mondo di Rep, dove il Pd non ha problemi e le amministrative non si sa se ci siano state

27 maggio 2026 a

a

a

Negli anni ‘80 ebbe un meritato successo il telefilm “I ragazzi della 3a C”. Ne era meraviglioso protagonista Fabio Ferrari, oggi notevole attore e coraggioso influencer.

Allora interpretava il personaggio di Chicco Lazzaretti, gran tifoso della Roma. In un episodio della serie, Lazzaretti partecipò a un quiz sulla Roma, rispose a tutto con precisione assoluta e memoria prodigiosa. Salvo chiudersi in un silenzio tombale sulla finale di Coppa dei Campioni (persa) Roma-Liverpool. “Quella partita non è mai esistita”.

Ecco, a Repubblica devono più o meno essersi regolati così per le amministrative. Niente in prima pagina. All’interno, invece, molte cose: un’intervista a Renzi, un approfondimento sulla crisi M5S, un altro sull’ascesa di Vannacci e un altro ancora sui problemi della Lega. E Elly Schlein, direte voi? Compare solo accanto a Pedro Sanchez per far sapere ai lettori che occorre un fronte comune per la “sfida alle destre”. E le amministrative? E il Pd in difficoltà? Non pervenuti.