Milano, rissa tra latinos alla stazione Certosa: 22enne accoltellato e ucciso

Luigi Frasca 27 maggio 2026 a

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Maxirissa tra latinos, un 22enne di cittadinanza italiana è morto nella notte all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano-Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana.

E' successo intorno alle 22:15. Il giovane è stato colpito da più fendenti su tutto il corpo e quando è giunto in ospedale, portato dai soccorritori chiamati sul posto, per lui non c'è stato nulla da fare. Era già in condizioni disperate. Coinvolte, nella rissa, diverse persone, almeno una decina. All'arrivo delle forze dell'ordine, gli aggressori erano già riusciti a far perdere le proprie tracce. Sull'episodio indaga la polizia.