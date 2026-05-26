Modena, la procura chiede una perizia psichiatrica per El Koudri

26 maggio 2026 a

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La Procura di Modena ha chiesto, nell'ambito di un incidente probatorio, una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne arrestato per strage e lesioni aggravate dopo aver travolto volontariamente con l'auto sette persone e tentato di accoltellarne altre. A darne notizia, il suo avvocato difensore, Fausto Gianelli. "Come difesa, siamo molto soddisfatti che la Procura abbia accolto la nostra impostazione e quanto, fin dall'inizio, avevamo evidenziato, e abbia richiesto una perizia psichiatrica - ha detto il legale - Noi avevamo fin dall'inizio rilevato che la condotta, le modalità, l'atteggiamento delirante e soprattutto il passato e il pregresso clinico di El Koudri deponesse per il fatto che era quanto meno da ipotizzare fortemente che ci fosse un disagio, un disturbo psichiatrico che doveva essere indagato".

La richiesta, precisa l'avvocato, non serve a "scagionare" El Koudri e a "sottrarlo al doveroso giudizio nei suoi confronti", ma a farlo giudicare "conoscendo il suo stato psichico". La decisione arriva dopo che il Gip aveva disposto la convalida del fermo, dicendo che non vi fosse prova certa che il gesto fosse derivato da una incapacità psichica.

Il difensore dell'attentatore racconta che il suo assistito non sappia dire ancora il motivo del gesto. El Koudri "è una maschera di sale che guarda nel vuoto" e rifiuta di incontrare i familiari, accettando invece i controlli medici e le cure mirate.