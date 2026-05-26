Il Power hits estate di RTL 102.5 di Roma in diretta tv: ecco dove vederlo domenica 31 maggio

Lo show sarà mozzafiato. Perché il 31 maggio, il Centrale del Foro italico di Roma regalerà le emozioni musicali dell'estate con il Power hits di RTL 102.5. La serata sarà trasmessa in diretta televisiva sul canale 36 del DTT e su RTL 102.5 Play.

26 maggio 2026 a

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In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate - prima dell'evento finale all'Arena di Verona il prossimo 1° settembre - farà cantare e ballare tutti con un cast straordinario di artisti: ACHILLE LAURO, ANNALISA, ARISA, BAMBOLE DI PEZZA, BIAGIO ANTONACCI, BLANCO, BRESH, CHARLOTTE CARDIN, COLAPESCE, DELIA, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, ELETTRA LAMBORGHINI, EMMA, ERNIA, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, FRED DE PALMA, FULMINACCI, GABRY PONTE, GAIA, GEOLIER, GIGI D'ALESSIO, GIORGIA, IRAMA, J-AX, KID YUGI, LDA & AKA 7EVEN, LEVANTE, MACE, MADAME, MARCO MASINI, MEEK, NAYT, NOEMI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, SAL DA VINCI, SALMO, SAMURAI JAY, SAYF, SERENA BRANCALE, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO. PINGUINI TATTICI NUCLEARI, SALMO, ARISA, COLAPESCE, IRAMA, MACE e NOEMI. Conduzione a quattro sul palco: Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Giulia Laura Abbiati e Matteo Campese. Sarà un concerto con un ritmo radiofonico che lascerà senza fiato il pubblico in auto (che lo ascolterà in radio su RTL 102.5) o in televisione.

“Anche quest’anno sarà uno spettacolo imperdibile, non solo perché i più grandi artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma, ma soprattutto perché il Power Hits Estate celebra il suo decimo anniversario. È infatti l’unico evento musicale live con una classifica trasmessa in diretta su RTL 102.5 per decretare la hit dell’estate. La line up che abbiamo preparato è davvero unica e inimitabile, con un ritmo capace di lasciare senza fiato sia il pubblico presente sugli spalti sia chi seguirà la serata attraverso la nostra radiovisione. Chi sarà a casa, davanti alla televisione, potrà seguire il concerto sul canale 36 del digitale terrestre oppure ascoltarlo in diretta radio su RTL 102.5. Perché il 31 maggio prenderà ufficialmente il via l’estate musicale e la corsa al tormentone estivo, che si concluderà il 1° settembre all’Arena di Verona, già sold out. La grande novità di questa edizione sarà la conduzione a quattro: per la prima volta saliranno sul palco due coppie di conduttori, che gli ascoltatori seguono ogni giorno sulla prima radio d’Italia. Si tratta di Paola Di Benedetto e Matteo Campese, Jessica Brugali e Giulia Laura Abbiati. Volti e voci del Power Hits Estate di RTL 102.5, si alterneranno tra il Centrale del Foro Italico e l’Arena di Verona insieme a oltre trenta artisti. E non mancheranno le sorprese. Il rapporto del Censis sull’informazione italiana conferma ancora una volta il primato della radio. Nessuno riuscirà a uccidere la radio: noi lo sosteniamo da sempre e crediamo profondamente in ciò che facciamo come Gruppo RTL 102.5, un vero sistema costruito attorno a tre emittenti — RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia — seguite ogni giorno da 9 milioni di italiani, sempre in diretta. In un’epoca digitale, in cui siamo costantemente bombardati dai social, la radio tradizionale, capace di adattarsi ai tempi e ai nuovi device, continua a vincere e a convincere. Milioni di italiani, in auto, al lavoro o a casa grazie alla nostra radiovisione, seguono quotidianamente i nostri programmi in diretta, che rappresentano da sempre un valore aggiunto per il mezzo radiofonico. A questo si aggiungono gli eventi dal vivo, che da sempre animano le piazze: il Power Hits Estate di RTL 102.5 a Roma e Verona, ma anche lo sport, con il Giro d’Italia che abbiamo seguito nell’ultimo mese insieme agli Internazionali BNL d’Italia, la Notte Rosa di Riccione, pronta a far ballare migliaia di persone, e molti altri appuntamenti”, dichiara Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5.

il Power hits di RTL 102.5, che resta l'unico evento colossale dell'estate, regalerà un’esperienza coinvolgente e interattiva con il pubblico che entrerà in connessione diretta con ciò che accade sul palco. Non mancheranno, inoltre, incredibili sorprese pensate per chi seguirà l’evento da tutta Italia. Sarà una grande giornata di festa e condivisione, in cui il Paese potrà sentirsi unito attraverso la musica. Prenotandosi su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori potranno collegarsi in diretta, raccontare con chi e da dove seguiranno lo show e avere la possibilità di partire per una vacanza con

RTL 102.5 e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Inoltre, dalle 21:00, seguendo il concerto in radiovisione su RTL 102.5 o in streaming su RTL 102.5 Play, sarà possibile aggiudicarsi un regalo ancora più grande.

Non solo, durante il Power Hits Estate, il team social di RTL 102.5 o\rirà una prospettiva privilegiata su tutto ciò che avviene dietro le quinte del grande evento della prima radiovisione d’Italia. Grazie a interviste esclusive, accessi backstage, prove e contenuti inediti, sarà possibile scoprire lo spettacolo a 360 gradi. Attraverso i principali canali social, RTL 102.5 garantirà una copertura totale dell'evento musicale più atteso dell'estate italiana.

Il 31 maggio il Centrale del Foro Italico di Roma sarà sold out, ma RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 raggiungerà il pubblico ovunque. Il concerto sarà trasmesso in diretta esclusiva in radio e in televisione dalle 21:00, su RTL 102.5 (canale 36) e in streaming su RTL 102.5 Play. Ampio spazio sarà dedicato anche al pubblico che seguirà da casa: All'esterno del Centrale del Foro Italico, il red carpet accoglierà tutti gli ospiti, con Luigi Santarelli e Stefania Iodice pronti a fare gli onori di casa. È proprio qui che gli artisti faranno il loro ingresso prima dell'attesissima esibizione, un momento imperdibile che catturerà l'attenzione di tutti.