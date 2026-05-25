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Prezzi benzina, spiraglio dal Medio Oriente. Ma il diesel torna sopra i due euro al litro

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Pina Sereni
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Effetto accise sul gasolio, che torna dopo due settimane sopra quota due euro al litro; stabile invece il prezzo della benzina. Il tutto mentre le quotazioni dei prodotti raffinati continuano a scendere, con il Brent che ha aperto questa mattina sotto i cento dollari, nella speranza di un accordo tra Usa e Iran. Questa mattina 25 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,968 euro/litro (+2 millesimi rispetto a venerdì), gasolio a 2,046 euro/litro (+72). Il Gpl è a 0,803 euro/litro (-2), il metano a 1,565 euro/kg (-1). In autostrada, la benzina self è a 2,057 euro (+6), il diesel a 2,127 euro (+63), il Gpl a 0,910 euro (-1) e il metano a 1,588 euro (invariato). 

 

 

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, tra sabato e domenica i quattro principali operatori della distribuzione hanno applicato ai prezzi consigliati del gasolio l'aumento delle accise in vigore da sabato 23, pari a 10 centesimi al litro (12,2 centesimi Iva inclusa). Eni +10,2 centesimi al litro, IP +10 centesimi, Q8 e Tamoil + 12 centesimi. Per Tamoil si registra anche un ribasso di un centesimo al litro sulla benzina. 

 

 

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,970 euro/litro (compagnie 1,976, pompe bianche 1,959), diesel self service a 2,040 euro/litro (compagnie 2,052, pompe bianche 2,016). Benzina servito a 2,107 euro/litro (compagnie 2,150, pompe bianche 2,026), diesel servito a 2,170 euro/litro (compagnie 2,216, pompe bianche 2,084). Gpl servito a 0,810 euro/litro (compagnie 0,819, pompe bianche 0,800), metano servito a 1,565 euro/kg (compagnie 1,566, pompe bianche 1,565), Gnl 1,453 euro/kg (compagnie 1,461 euro/kg, pompe bianche 1,446 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,992 euro/litro (2,197 il servito); IP a 1,980 (2,146 servito); Q8 a 1,966 (2,129 servito); Tamoil a 1,955 (2,033 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,037 (2,240 servito); IP a 2,057 (2,219 servito); Q8 a 2,062 (2,198 servito) e Tamoil a 2,057 (2,119 servito).

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