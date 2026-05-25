Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 25 maggio: tutti i segni

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Branko 25 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 25 maggio 2026.

Ariete

La settimana si conclude con una per voi spettacolare Luna piena in Sagittario, che inaugura anche il nuovo mese di giugno, che è un po' il trionfo del segno dei Gemelli, avrete anche voi i vostri vantaggi e i vostri momenti d'amore. È proprio un tesoro, il vostro amore, vi ama (sopporta?) anche quando siete irrequieti o preoccupati per le cose del mondo esterno, ma questa sera controllatevi. La mattinata è ottima per affari, sera abbastanza agitata. Una dieta.

Toro

Maggio, vostro mese zodiacale, si conclude con amore e con sorprese positive nel campo degli affari. Occasioni d’oro nei primi due giorni propiziate dalla Luna in Bilancia, ma è richiesto un atteggiamento molto deciso e vigoroso durante le trattative per le proprietà immobili, favorite da Giove, siglate senza timore un contratto, compromesso. Non fatevi mai condizionare dalla instabilità ambientale, un cambio al vertice potrebbe risultare favorevole per il vostro futuro.

Gemelli

Questa Luna in Bilancia, dopo mezzogiorno, sarà la più bella del mese, porterà una magica tempesta nel vostro cuore. Mai come adesso eravate così affamati di cose belle, tenerezza, passione. Ci sarà! Sarete bravissimi nel difendere le vostre idee e sostenere le vostre ragioni, Mercurio e Sole esaltano quella che è la vostra qualità riconosciuta da tutti – la capacità di discussione. Utilizzate questo influsso anche per migliorare il vostro benessere spirituale.

Cancro

Luna in Vergine tutta la mattinata. Non appena avrete letto queste righe, partite all'attacco delle questioni e di persone che considerate necessarie per il vostro successo, affari. Avrete anche preziosi consigli legali, amministrativi. Dopo un giorno così attivo, sera in casa. Luna infatti passa in Bilancia, diventa aspra, e impegna soprattutto voi che avete responsabilità precise in casa, tocca i punti vulnerabili nella salute e della vostra personalità. Eccentrici in amore, ma desiderabili.

Leone

Puntate molto sulla giornata odierna, potete contare sulla protezione di Mercurio-Sole, concluderete maggio con un successo professionale e finanziario, grazie anche gli incontri che succedono oggi e domani sotto la Luna in Bilancia. Le relazioni sociali, nuove amicizie e nuove persone che entrano nella vostra vita con questo transito portano una deliziosa freschezza. Un incontro prezioso per le questioni legali, da un anno sotto il controllo di Giove: appuntamento a luglio!

Vergine

Mezza giornata con Luna ancora nel segno, in aspetto fortunato con Giove, prendete quello che offre il mercato, mettete in movimento un nuovo giro di affari, per essere più tranquilli quando nasce Luna piena-Sagittario, 30-31. Programmate in tempo il relax del 2 giugno. Venere amorosa aiuta a cancellare le parole aspre che sono state dette in amore, Luna si sposta in Bilancia e “organizza” una nuova compagnia molto elegante, molto cool, molto sexy (riservato ai single).

Bilancia

Arriva la vostra Luna di maggio, meravigliosa anche nei giorni successivi fino allo spettacolare plenilunio in Sagittario, vostro amico, del 31. Mercurio splendido tutta la settimana, positivo per le transazioni di affari, viaggi, contatti con il lontano, questioni legali. Il lavoro è molto meno complicato di come lo fa vedere Saturno che appesantisce tutto. In famiglia le figlie sembrano complicate. Marte manda un invito che non potete rifiutare: sesso. Era ora!

Scorpione

Sarà importante l'ultima settimana di maggio, Luna è presente tutti i giorni, anche mentre transita in Bilancia, fino al 27. Si torna sempre al passato quando sosta nel segno che vi precede, casa 12ª, richiama i ricordi che giacciono come addormentati, pronti però a fiorire, a diventare una forza per il presente. Circostanze di fortuna propiziate da un Giove dinamico e in vena di regali, fiuto per affari, esagerazioni in amore - ma tutte le passioni sono esagerate, vero?

Sagittario

Confermiamo che sarà breve l'opposizione di Mercurio, in giugno avrete altre possibilità nel lavoro in affari, ma adesso dovete chiarire le idee a voi stessi, riconquistate la libertà. Disturbati è proprio in quelle che sono le caratteristiche principali del vostro segno: viaggi, trasferimenti, sport, divertimenti e riunioni mondane. Riprenderete il ritmo non appena la Luna si sistema in Bilancia, iniziano i preparativi per i festeggiamenti della vostra personale Luna piena il 31.

Capricorno

Non dovete dare troppo peso alle sensazioni che nascono sotto l'influsso della Luna in Bilancia, da questo pomeriggio al 28. Provoca qualche problema fisico e un calo nella salute, possibile. Fate intanto ginnastica o fisioterapia per le gambe e le ossa, camminate di più, sono precauzioni richieste da Saturno e dal prossimo Mercurio in Cancro. Dovete occuparvi ancora e sempre della famiglia, lavorare no stop. Ma un nuovo cammino professionale conduce verso il successo.

Acquario

Quello che desideriamo tutti, avere Sole-Luna-Mercurio in trigono con il settore più importante del nostro zodiaco: amore, lavoro, guadagni, viaggi, imprevisti fortunati. Tradizionalmente questi aspetti sono associati alla vittoria personale, non solo nella professione, ma anche nelle conquiste sentimentali. Può darsi che gli aspetti con Plutone nel vostro segno portino una nuova relazione molto importante che può essere o no di natura sessuale. Indovinati acquisti.

Pesci

Nettuno, il pianeta associato al vostro segno, cambia l'Italia, Europa, il mondo… Volete che non provochi eventi improvvisi a voi, che siete sottoposti al suo governo? Dovete però superare queste continue provocazioni nel lavoro, che saranno calmate in giugno con Mercurio in Cancro, rifugiatevi nel mondo dei sentimenti, chiedete appoggio alle amicizie, regalatevi una vacanza al mare, ma soprattutto iniziate il progetto più ambizioso che avete senza pensare quando sarà realizzato.