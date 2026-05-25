Iran, possibile tregua con gli Usa fa scendere il prezzo del petrolio

25 maggio 2026 a

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Buone notizie per i mercati in apertura. I più recenti sviluppi in Medio Oriente, con Stati Uniti e Iran che si dirigono verso un possibile accordo, si stanno riflettendo nel settore economico. L'abbassamento dei rischi e la possibile stabilizzazione internazionale, infatti, ha provocato degli effetti sul prezzo del petrolio.

In questi minuti un barile di Brent viene scambiato a 95.4 $, valore che indica un calo di quasi il 5%. Ancora più marcata la diminuzione per il prezzo di un barile di Wti, il cui valore è all'incirca quotato 91.4 $, in calo del 5,3%.

Valori positivi destinati a crescere in caso di tregua prolungata nel Golfo persico. Il presidente Usa, Donald Trump, hha fatto sapere di aver chiesto ai propri rappresentanti "di non affrettare un accordo, poiché il tempo è dalla nostra parte".