Meteo, l'Italia nella bolla di caldo: fino a 10 gradi sopra media. Ma non dura a lungo

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Angela Barbieri 25 maggio 2026 a

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L'ultima settimana di maggio regala un tempo da estate. Secondo il Centro Meteo Italiano, la situazione sinottica vede un robusto campo di alta pressione dominare sull'Europa, con massimi al suolo intorno a 1030 hPa proprio sui settori centrali del continente. La giornata odierna vedrà condizioni meteo asciutte su buona parte dell'Italia grazie all'anticiclone che si estende anche sul Mediterraneo centrale. Da segnalare comunque la possibilità di qualche isolato acquazzone o temporale su Alpi centro-occidentali, Appennino settentrionale e zone interne di Calabria e Sicilia. I prossimi giorni non vedranno variazioni di rilievo con stabilità prevalente nel corso della giornata e qualche fenomeno di stampo pomeridiano. Bolla d'aria calda che interesserà ancora l'Europa, specie occidentale, con anomalie termiche positive anche di 10 gradi per diversi giorni. Anche sull'Italia avremo temperature al di sopra delle medie, specie al Centro-Nord, con massime che non faranno fatica a superare i +30 gradi. Nella seconda parte della settimana, e in vista del weekend, avremo un graduale indebolimento dell'alta pressione con maggiore probabilità di instabilità pomeridiana e un lento calo delle temperature.

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Previsioni meteo per oggi: AL NORD giornata all'insegna del tempo stabile con cieli per lo più sereni al mattino su tutte le regioni. Nel pomeriggio da segnalare qualche acquazzone o temporale su Alpi e Appennino settentrionale. Dalla serata fenomeni in esaurimento ovunque con ritorno di cieli per lo più sereni. AL CENTRO giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali, con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. AL SUD E SULLE ISOLE condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali possibili su Calabria e Sicilia. Tornano condizioni di tempo asciutto ovunque in serata con ampie schiarite. Temperature minime e massime in generale rialzo, in lieve diminuzione solo all'estremo Sud.

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Previsioni meteo per domani: AL NORD tempo stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna. Dalla serata fenomeni in esaurimento ovunque con ritorno di cieli per lo più sereni. AL CENTRO giornata all'insegna della stabilità sulle regioni centrali, con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. AL SUD E SULLE ISOLE condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio locali piovaschi sulle zone interne della Sicilia, nuvolosità in aumento su Campania, Basilicata e Calabria ma senza fenomeni associati. Tornano condizioni di tempo asciutto ovunque in serata con ampie schiarite. Temperature minime e massime in generale aumento.