Meteo Giuliacci, arriva l'ondata di caldo. Ma non finiscono i temporali

Foto: YouTube Meteo Giuliacci

23 maggio 2026 a

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Il caldo è arrivato e le temperature spingono tutte verso la bella stagione. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it, l’alta pressione ci accompagnerà per questo weekend e per tutta la prossima settimana regalandoci sole e temperature in aumento su gran parte delle nostre regioni.

Un'area di bassa pressione collocata sulla parte più occidentale di Spagna e Portogallo richiamerà masse d’aria calda facendole risalire dal Nord-Africa e dirigendole verso il Mediterraneo e l’Europa. Così raggiungeremo picchi estivi, con temperature comprese fra 28°C ai 32°C.

Il clima non è ancora stabile, però, perché già da giovedì 28 maggio raccoglieremo gli effetti dell’infiltrazione di correnti d’aria più instabile che ci porteranno a temporali anche forti con rischio di gradinate. L’area di alta pressione si sbilancerà quindi verso l’Europa occidentale e consentirà l’entrata di correnti d’aria più instabile da Nord-Est.

Questo porterà alla formazione di temporali, specialmente su Alpi, Appennini e pianure limitrofi. Con il calore anomalo fatto registrare per giorni, si creerà ulteriore energia potenziale in gioco e quindi aumenterà il rischio di eventi meteo estremi come la grandine.