Meteo, nel week esplode l'estate. Sole su tutta l'Italia, temperature fino a 30°

Foto: Ansa

22 maggio 2026 a

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È all'insegna del caldo il tempo previsto sull'Italia domenica 24 maggio, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Sereno su tutte le regioni del Nord durante la mattinata; dalle prime ore pomeridiane sono attesi addensamenti nuvolosi a ridosso dell'arco alpino. Al Centro e sulla Sardegna sole per tutta la giornata così come nel Mezzogiorno e in Sicilia. Qualche rovescio soltanto nelle zone interne della Basilicata e lungo l'appennino meridionale. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del Paese, stazionarie sulla Sardegna e sulla Puglia. Massime in generale aumento sull'intera Penisola, potranno sfiorare i 30 gradi. L'estate tanto attesa esploderà nel fine settimana. I venti saranno deboli e questo aumenterà la percezione del caldo. I mari poco mossi. Ancora bel tempo e caldo lunedì e martedì.