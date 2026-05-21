MeteoGiuliacci: "Weekend con caldo estivo". Dove arrivano le temperature

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21 maggio 2026 a

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Nel weekend del 23 e 24 maggio l’Italia sarà interessata da una forte alta pressione che garantirà tempo stabile e temperature decisamente sopra la media stagionale. Le massime toccheranno i 28-30°C al Nord e potranno superare i 30°C nelle regioni tirreniche del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, con valori più tipici di fine giugno. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it , nonostante il predominio del bel tempo, non si escludono locali temporali tra Calabria e Sicilia centro-orientale.

Meteo Giuliacci, ultimi temporali prima del caldo. Fine maggio decisivo

La fase calda proseguirà anche all’inizio della prossima settimana: lunedì 25 maggio si potranno raggiungere i 30-32°C soprattutto sulle pianure del Nord e in alcune aree del Centro-Sud, con temperature fino a 8°C oltre le medie del periodo. Questo anticipo di caldo quasi estivo conferma la tendenza a stagioni estive sempre più lunghe e anticipate.