Meteo, Giuliacci: "Temporali e crollo delle temperature". Dove e quando

Pina Sereni 15 maggio 2026 a

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Sabato 16 maggio sarà una giornata all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia. A lanciare l’allerta è il meteorologo Mario Giuliacci, che annuncia l’arrivo di una nuova perturbazione destinata a portare piogge diffuse e un sensibile calo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord.

Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, quella in arrivo potrebbe essere la perturbazione più intensa degli ultimi giorni. Rovesci e temporali interesseranno quasi tutta la Penisola, con fenomeni localmente forti e accompagnati da raffiche di vento sostenute. A salvarsi dal peggioramento saranno soprattutto Piemonte e Valle d’Aosta, dove il tempo dovrebbe mantenersi più stabile rispetto al resto del Paese. Le temperature subiranno una netta diminuzione al Centro-Nord, spiega in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , dove le massime difficilmente supereranno i 18 gradi. In molte città si registreranno valori compresi tra 15 e 18 gradi, riportando condizioni quasi autunnali nel pieno della primavera. Il brusco abbassamento termico sarà percepito in maniera evidente anche a causa dei venti forti che accompagneranno il passaggio della perturbazione.

Il maltempo non lascia scampo: crollo delle temperature e ritorna pure la neve

Situazione diversa invece al Sud e sulle Isole Maggiori, dove il clima resterà più mite nonostante l’instabilità. Qui le temperature massime si manterranno tra 20 e 24 gradi, con un contesto comunque variabile e caratterizzato da possibili rovesci temporaleschi. L’attenzione resta alta anche per il rischio legato ai fenomeni più intensi. Le forti raffiche di vento e i temporali potrebbero infatti provocare criticità localizzate, con condizioni di allerta in diverse aree del Paese. Per molti italiani, dunque, il fine settimana inizierà sotto il segno dell’ombrello e di un clima decisamente più fresco rispetto alla media stagionale.