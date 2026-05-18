Meteo Giuliacci, ultimi temporali prima del caldo. Fine maggio decisivo

18 maggio 2026 a

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In questa settimana avremo i primi due giorni caratterizzati da gli ultimi “disturbi”, frutto di un’instabilità ancora in grado di comandare, ma successivamente sarà l’alta pressione a dire la sua. Secondo Meteo Giuliacci, infatti, avremo sole e caldo con un vero e proprio anticipo di estate.

Nella giornata di martedì 19 maggio i temporali che interesseranno specialmente il Centro-Sud. Questa instabilità è frutto del passaggio di correnti fresche in quota gestite da un vortice posizionato sulla Gran Bretagna. L’aria più fredda incontrerà il caldo accumulato al suolo sarà la “scintilla” per portare alla formazione di temporali. Questi ultimi interesseranno le ore pomeridiane. I fenomeni colpiranno le zone interne e appenniniche poi si sposteranno sulle pianure e, in alcuni casi, sulle coste. I fenomeni possono essere anche violenti con grandine e colpi di vento. Le zone coinvolte saranno Alpi e Prealpi del Triveneto, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Calabria.

Da mercoledì 20 maggio, invece, arriverà l’alta pressione che si sposterà sull’Europa Centro-Occidentale e sul Mediterraneo. L’anticiclone sarà un vero e proprio ostacolo per le perturbazioni di origine atlantica. Si aprirà quindi una fase più stabile con sole e aumento delle temperature. I valori termici saliranno gradualmente e probabilmente andranno anche oltre alle medie del periodo. Nel prossimo fine settimana, non si esclude che in alcune regioni, le massime possano spingersi fino a 30°C.