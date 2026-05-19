Prezzi della benzina, aumenti senza sosta. E risale pure il diesel

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Angela Barbieri 19 maggio 2026 a

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Continua a salire il prezzo della benzina, riprende a salire, dopo quaranta giorni di calo, il prezzo del gasolio. A spingere sono i mercati petroliferi internazionali, con le quotazioni dei prodotti raffinati che tra ieri e venerdì hanno messo a segno due forti rialzi. Il prezzo medio nazionale della benzina è al livello più alto dal 7 ottobre 2023. Con l'accisa "piena" che, a legislazione corrente, rientrerà in vigore sabato prossimo 23 maggio, la benzina sarebbe oggi a 2,012 euro/litro, il gasolio a 2,222 euro/litro. Questa mattina 19 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,951 euro/litro (+8 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 1,978 euro/litro (+1). Il Gpl è a 0,807 euro/litro (-1), il metano a 1,564 euro/kg (invariato). In autostrada, la benzina self è a 2,032 euro (+9), il diesel a 2,067 euro (+3), il Gpl a 0,915 euro (invariato) e il metano a 1,588 euro (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e IP hanno aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil si registra un rialzo di due centesimi sulla benzina e un ribasso di uno sul gasolio.

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Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,945 euro/litro (compagnie 1,949, pompe bianche 1,939), diesel self service a 1,979 euro/litro (compagnie 1,982, pompe bianche 1,973). Benzina servito a 2,081 euro/litro (compagnie 2,121, pompe bianche 2,006), diesel servito a 2,118 euro/litro (compagnie 2,159, pompe bianche 2,042). Gpl servito a 0,815 euro/litro (compagnie 0,826, pompe bianche 0,803), metano servito a 1,564 euro/kg (compagnie 1,564, pompe bianche 1,564), Gnl 1,455 euro/kg (compagnie 1,470 euro/kg, pompe bianche 1,443 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,954 euro/litro (2,159 il servito); IP a 1,946 (2,114 servito); Q8 a 1,953 (2,112 servito); Tamoil a 1,939 (2,018 servito); sul gasolio self service Eni è a 1,978 (2,190 servito); IP a 1,991 (2,158 servito); Q8 a 1,983 (2,153 servito) e Tamoil a 1,970 (2,056 servito).