Meteo, oggi ancora pioggia. Ma è in arrivo un weekend con 30 gradi: si affaccia l'estate

Foto: Ansa

Luigi Frasca 19 maggio 2026 a

a

a

Temperature vicine ai trenta gradi nel fine settimana. Secondo il Centro Meteo Italiano, una saccatura depressionaria con aria più fresca in quota si muove rapidamente dall'Italia verso la Grecia. Avremo condizioni di tempo instabile nelle prossime ore sull'Italia con piogge sparse fin dal mattino su Toscana, Abruzzo, Puglia e Calabria. Instabilità in ulteriore aumento nel pomeriggio con fenomeni in sviluppo soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud, anche a carattere di temporale. Nella seconda metà della settimana, l'alta pressione si espande e si rafforza sull'Europa centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Italia ancora sul bordo con possibilità di qualche fenomeno pomeridiano soprattutto sui rilievi del Sud. Temperature in rialzo con valori di qualche grado sopra media al Nord. Gli ultimi aggiornamenti indicano che con l'arrivo del weekend avremo un robusto campo di alta pressione tra Europa e Mediterraneo. Questo porterà condizioni di tempo asciutto sull'Italia con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che inizieranno ad avvicinarsi ai +30 gradi. Ulteriore aumento termico possibile per la prossima settimana con vero e proprio assaggio d'estate.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 19 maggio

Previsioni meteo per oggi: AL NORD al mattino cieli poco nuvolosi su tutti i settori; al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con graduali schiarite su tutti i settori. AL CENTRO al mattino cieli soleggiati sulle coste tirreniche, irregolarmente nuvoloso altrove con locali piovaschi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con nuvolosità in graduale esaurimento. AL SUD E SULLE ISOLE al mattino cieli irregolarmente coperti; isolati piovaschi tra Salento e Calabria meridionale. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove. In serata e in nottata tempo del tutto asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo da Nord a Sud.

Meteo Giuliacci, ultimi temporali prima del caldo. Fine maggio decisivo

Previsioni meteo per domani: AL NORD al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino con sviluppo di acquazzoni e temporali e con locali sconfinamenti sulle pianure, specie al Nord. In serata e in nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residue piogge sulle Alpi orientali. AL CENTRO al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, soleggiato sulle coste. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE al mattino tempo stabile con sole prevalente, salvo addensamenti bassi sulle coste tirreniche. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria con sviluppo di temporali, stabile altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo da Nord a Sud.