Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 19 maggio: tutti i segni

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Branko 19 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 19 maggio 2026.

Ariete

C'è in voi una forma di amabilità, quieta e semplice, di cui volete far partecipi le persone che vi sono simpatiche. Se vivete con i vostri genitori, avrete desiderio di vivere facili relazioni con loro. È arrivato il momento di godere il calore della vita familiare, dopo settimane in cui i pensieri erano orientati quasi esclusivamente sul campo pratico e sul guadagno. Avete tante cose da fare anche con Venere passata in Cancro, ma almeno in questo primo giorno accoglietela con pensieri d’amore.

Toro

Puntuale come un orologio svizzero, Marte appena arrivato nel segno, ha già prodotto una nuova onda nei mercati finanziari, voi siete quelli che guadagnano meglio, grazie al sostegno anche di Giove e Venere. Tre forze cosmiche, come tre architetti, che vi aiutano a progettare un nuovo palazzo professionale e anche gli sforzi per abbellire la casa daranno frutti. Le iniziative avviate con la Luna nuova, vanno per le lunghe ma sono vincenti, così vince anche l’amore.

Gemelli

Tutte le questioni che in qualche modo riguardano il denaro, da oggi possono contare su pianeti davvero molto positivi sotto questo punto di vista. Mancano due giorni all'inizio della vostra stagione, ma voi siete già in grado di sistemare come piace a voi tutte le questioni di ordine pratico, dalla professione alla casa, grazie a Mercurio nel segno e Venere passata in Cancro, accanto a Giove. Sono transiti di vera fortuna, ma dovete stare attenti a quello che dicono gli altri.

Cancro

Dopo mezzanotte, Venere è arrivata nel segno e sarà con voi fino al 13 giugno. Come un giglio bianco per il vostro amore, ma l'aspetto davvero eccezionale è con Giove. Noi non dimenticheremo i due astri nemici in Ariete, che continuano a lanciarvi contro frecce infuocate provenienti dall'ambiente di lavoro, dalla concorrenza in affari, dall'invidia. Tuttavia voi siete gratificati da uno dei migliori transiti che influenzano la vita: Venere congiunta a Giove. Doppia fortuna!

Leone

Sarà notevole l'aiuto del Sole in Gemelli, da giovedì, ma in questi due giorni dovete stare particolarmente attenti. Nel lavoro di tutti i giorni è arrivato il momento di fare un po' di ordine e di pulizia, controllate tutte le questioni scritte e il conto personale. Saranno particolarmente importanti i rapporti di amicizia, prestate attenzione anche alle nuove persone che avrete modo di conoscere specialmente durante i viaggi, sempre favoriti e consigliati. Prendetevi cura dell’amore.

Vergine

Lieve fastidio di Mercurio (spalle, bronchi, braccia, gambe), ma si trova ben piazzato in Gemelli perché quel segno rappresenta il campo del successo. Dovete solo proseguire con le vostre ricerche, iniziative, contestazioni nei confronti dei soci o superiori. Venere per fortuna diventa amica insieme a Giove dal segno del Cancro, calmate il coniuge pessimista. Da quanto siete sposati? Marte passionale aiuta a rivivere l'eccitamento del primo incontro, nuove conquiste.

Bilancia

Il raggio di Mercurio in Gemelli deve essere sfruttato per portare a compimento il lavoro iniziato ancora in aprile, non caricatevi però di nuovi impegni. Non oggi perché abbiamo il passaggio della Luna e Venere in Cancro, posizione che può essere anche stimolante per il successo e certamente lo sarà prossimamente, ma ora si scontra con il solito Saturno in Ariete. Il problema è sempre quello: rapporti con gli altri, associazioni. Marte frivolo, spinge verso i flirt.

Scorpione

Straordinaria forza mentale, strani malesseri invece nella salute, sappiatevi fermare quando è necessario, ma non oggi. Il giorno è beneaugurante per i segni d'acqua, grazie a Venere che si congiunge a Giove in Cancro, influsso che ci apporta un'esperienza di espansione delle nostre vedute e della coscienza. Transito altamente artistico, nel senso che la vita va affrontata come arte, siamo attratti da persone ed esperienze nuove. È un classico degli amori stranieri.

Sagittario

Finalmente le stelle danno l’occasione di fare previsioni per la vita sentimentale molto belle. Questa notte Venere è uscita dalla opposizione, entrando in Cancro forma subito un aspetto con il passionale Marte-Toro. Una relazione che nasce sotto questo influsso è carica di intensità, nel bene o nel male, sulla nostra vita è superiore a qualsiasi altra relazione. La vostra economia è il vostro segreto, non si vede perché mettere al corrente gli altri. Lieve esaurimento.

Capricorno

Sembra essere volato il mese del Toro, il 21 inizia la stagione del radioso Gemelli per la vostra attività professionale e per tutte le questioni dove in qualche modo c'entra il denaro, quindi praticamente tutte. Fidatevi di tutto e di nessuno, seguite soltanto il vostro genio. Inizia l'opposizione di Venere-Giove, fino al 13 giugno, vi invitiamo alla pazienza nei rapporti affettivi, alla diplomazia nei rapporti professionali. Se volete fare la pace con chi siete in conflitto, approfittate di questo momento.

Acquario

Avete la fortuna di possedere la fede che smuove le montagne, non esiste problema che non abbia soluzione, anche oggi siete vincenti nelle trattative commerciali. Guadagni assicurati non solo da Mercurio in Gemelli, segno della vostra fortuna, ma anche da Venere che raggiunge oggi il Cancro, vostro settore del lavoro. Questo influsso è il meno romantico per l'amore, ma voi stessi sentite adesso la necessità di affrontare il mondo nella sua realtà. Viaggi sì.

Pesci

Nuovi amori in arrivo, forse oggi stesso. Splendida Venere in Cancro, insieme a Giove fino al 13 giugno, che si associa anche con Marte in postazione da conquista. Questo cielo ha qualcosa di "magico", per alcuni un nuovo amore sarà più di una fortuna, la stavano cercando dal giorno che sono nati. Dove invece non siete forti è nel campo familiare, nella vita domestica che presenta un giorno sì e uno no, sempre qualche problema. Sta per arrivare il Sole in Gemelli, il 21.