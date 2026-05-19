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3bmeteo: "Piogge e temporali" Cosa accade in Italia

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Foto: LaPresse
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Martedì con tempo variabile in tutta Italia. Come descritto dal sito 3bmeteo.com al Nord cielo velato con qualche rovescio pomeridiano su Alpi e Appennino emiliano, in miglioramento serale. Al Centro piogge sparse al mattino su Toscana e Abruzzo, poi instabilità sulle zone interne con rovesci e temporali.

 

 

 

Al Sud qualche pioggia in Puglia al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali lungo l’Appennino e sul Messinese, in attenuazione entro sera. In Sardegna nuvolosità irregolare ma senza precipitazioni.

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