3bmeteo: "Piogge e temporali" Cosa accade in Italia

Foto: LaPresse

19 maggio 2026 a

a

a

Martedì con tempo variabile in tutta Italia. Come descritto dal sito 3bmeteo.com al Nord cielo velato con qualche rovescio pomeridiano su Alpi e Appennino emiliano, in miglioramento serale. Al Centro piogge sparse al mattino su Toscana e Abruzzo, poi instabilità sulle zone interne con rovesci e temporali.

Che succede nel weekend. 3bmeteo: "Dove arriva la perturbazione"

Al Sud qualche pioggia in Puglia al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali lungo l’Appennino e sul Messinese, in attenuazione entro sera. In Sardegna nuvolosità irregolare ma senza precipitazioni.