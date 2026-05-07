3bmeteo: "Nuove perturbazioni". Che succede nel weekend
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Dopo una tregua più stabile nella giornata di giovedì, una nuova perturbazione afro-mediterranea porterà un nuovo peggioramento sull’Italia. Le prime piogge arriveranno in Sardegna per poi estendersi venerdì soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord resterà in gran parte asciutto e soleggiato.
Italia nella morsa del maltempo. L'anticiclone del weekend dura poco
Come descritto sul sito 3bmeteo.com sabato il tempo migliorerà temporaneamente su tutta la penisola, con temperature in aumento, ma dalla sera nuove piogge torneranno a partire dalla Sardegna. Domenica il maltempo interesserà soprattutto le regioni centro-settentrionali, coinvolgendo solo marginalmente il Sud.