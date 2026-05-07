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3bmeteo: "Nuove perturbazioni". Che succede nel weekend

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Foto: LaPresse
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Dopo una tregua più stabile nella giornata di giovedì, una nuova perturbazione afro-mediterranea porterà un nuovo peggioramento sull’Italia. Le prime piogge arriveranno in Sardegna per poi estendersi venerdì soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord resterà in gran parte asciutto e soleggiato.

 

 

 

Come descritto sul sito 3bmeteo.com sabato il tempo migliorerà temporaneamente su tutta la penisola, con temperature in aumento, ma dalla sera nuove piogge torneranno a partire dalla Sardegna. Domenica il maltempo interesserà soprattutto le regioni centro-settentrionali, coinvolgendo solo marginalmente il Sud.

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