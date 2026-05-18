Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Prezzi benzina, salgono ancora le medie alla pompa. Giù il diesel

Esplora:
Foto: Lapresse
Sullo stesso argomento:

Pina Sereni
  • a
  • a
  • a

Sulla rete carburanti, rispetto a venerdì, continua a diminuire il prezzo del diesel alla pompa e ad aumentare quello della benzina. In base ai dati del Mimit aggiornati al 18 maggio, il prezzo medio nazionale del diesel self è 1,977 euro/litro e quello della benzina self è 1,943 euro/litro. Per trovare un valore più alto della verde bisogna tornare a inizio ottobre 2023. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì hanno chiuso in rimbalzo soprattutto sul diesel dopo il calo delle precedenti due sedute.

 

 

Venendo al dettaglio per compagnie e pompe bianche, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 17 maggio, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 1,944 e 1,954 euro/litro (no logo 1,945). I prezzi medi del diesel self praticati dalle compagnie sono tra 1,971 e 1,990 euro/litro (no logo 1,979). Sul servito per la benzina gli impianti colorati presentano prezzi tra 2,027 e 2,152 euro/litro (no logo 1,996). Sul diesel i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,066 e 2,186 euro/litro (no logo 2,033). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,824 e 0,835 euro/litro (no logo 0,807). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,538 a 1,640 euro/kg (no logo 1,561).

 

Dai blog