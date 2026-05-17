Elba, sub 61enne muore durante immersione per conseguire il brevetto

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Pina Sereni 17 maggio 2026 a

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Una giornata dedicata alla passione per il mare si è trasformata in tragedia. Luana Siviero, 61 anni residente a Ronco, nel biellese e sub per passione, è morta nelle acque all'isola d'Elba facendo immersioni. Fra le cause si ipotizza un malore. A Porto Azzurro, luogo della tragedia, sono intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso della Regione Toscana, ma i prolungati tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili. La donna, dipendente dell'ospedale di Biella, era arrivata all'Elba nei giorni scorsi per partecipare a un'escursione sottomarina organizzata da un diving center. Siviero faceva parte di un gruppo e stava effettuando l'immersione quando ha accusato il malore. È riuscita a riemergere, ma ha subito manifestato gravi difficoltà respiratorie riferendo ai compagni di sentirsi svenire poco prima di perdere conoscenza. I primi soccorsi sono stati prestati dagli altri sub direttamente a

bordo dell'imbarcazione. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: a Porto Azzurro sono giunte l'ambulanza della Pubblica Assistenza locale, l'automedica e l'elisoccorso Pegaso. Nonostante il tempestivo intervento e le manovre salvavita prolungate, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La magistratura le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e le cause della morte. Le attrezzature subacquee, incluse le bombole d'ossigeno e il respiratore, sono state poste sotto sequestro. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Portoferraio in attesa degli accertamenti medico-legali. La 61enne frequentava da tre anni un club subacqueo ed era considerata un'esperta di immersioni, mossa da un grande amore per lo sport. All'Elba si trovava proprio per completare un percorso didattico e conseguire un ulteriore brevetto subacqueo.