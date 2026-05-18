Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 18 maggio: tutti i segni

Branko 18 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 18 maggio 2026

Ariete

Possiamo definire la nuova settimana come un periodo di trasloco. Dopo Mercurio, che ieri è passato in Gemelli, questa sera Marte lascia il vostro segno e si trasferisce in Toro, domani Venere entra in Cancro, giovedì il Sole inaugura il mese dei Gemelli. In questa situazione variopinta, per non dire caotica, vi troverete a vostro agio - le provocazioni che ricevete, e alimentate da soli, vi piacciono. Trasmettono il gusto della lotta, oggi ritorna il gusto della parola. È urgente parlare d’amore.

Toro

Il vostro mese è iniziato con Luna piena nel settore delle collaborazioni, concluderete giovedì la vostra stagione con Marte nel segno in aspetto bellissimo con Venere e Giove che si incontrano in un settore che incide sulla attività quotidiana e accelera notevolmente tutti i contatti. Anticipiamo che vi aspettano occasioni non da poco in affari, ma soprattutto dovete fare il possibile per rendere fortissimo il rapporto d'amore oppure iniziare una nuova felice storia.

Gemelli

Quando si dice una settimana piena, questa volta si pensa a voi. Arrivati alla vigilia della vostra stagione (inizia giovedì), non sembrate completamente soddisfatti di come sono andate le cose nel secondo mese della primavera. La terza parte della bella stagione è praticamente tutta a vostro favore, iniziando oggi con Mercurio-Luna che mettono in funzione le cellule grigie, come avrebbe detto Agatha Christie. A proposito, trasformatevi in investigatori, c'è tanto da scoprire nel vostro ambiente.

Cancro

Certamente la nuova settimana vi libera da alcune pesantezze che hanno reso talvolta difficile fin qui la vostra primavera. Questa sera Marte ritorna finalmente amico dal segno del Toro, non solo, l'aspetto è ottimo per realizzare speranze e desideri che vengono talvolta bloccati da Saturno. Domani, la splendida luce di Venere si accende in Cancro e mette in azione Giove: amore ritorna, le ciliegie sono mature. Evitate di fare promesse che non siete in grado di mantenere, in affari.

Leone

Per carattere voi non sopportate facilmente l'autorità degli altri, ma da oggi in poi rischiate di essere troppo scoperti e perciò vulnerabili, avversari e concorrenti, persone dell'ambiente lavorativo possono facilmente colpirvi nei punti deboli. Un minimo di diplomazia è necessaria fino al 28 maggio, perché questa sera inizia il severo transito di Marte in Toro. Se riuscirete ad evitare conflitti che non sono necessari, proprio questo Marte vi aiuterà a progredire molto nella carriera.

Vergine

Voi come segno amate programmare e realizzare da soli, adesso però mentre si avvicina il mese dei Gemelli, segno che presenta sempre qualche pianeta in aspetto critico, cercate di condividere con gli altri le vostre esperienze professionali ed opinioni. Per quanto riguarda l'amore, le notizie sono eccelse: questa sera Marte e domani Venere, assumono aspetto passionale e romantico, finalmente il cuore che brama il desiderio e la passione, sarà esaudito.

Bilancia

Qualcosa vi manca. Desiderio o rimpianto? Non è facile capire in un oroscopo generale come il nostro, ma è certo che questa sera con l'arrivo di Marte nel sensuale Toro inizia una vera febbre passionale, dalla quale non dovete guarire. Sforzatevi almeno di portarla fino a luglio, quando avrete la straordinaria protezione di Giove in Leone. Dal punto di vista professionale, la vostra stella è in fase crescente, sotto il segno dei Gemelli (da giovedì) arrivano nuove gratifiche.

Scorpione

Ben tre positive notizie della settimana: Mercurio, Venere, Sole in Gemelli dal 21. La novità che invece non vi aspettate riguarda Marte, da questa sera e fino al 28 in Toro, forte opposizione al vostro segno, un osso duro per le collaborazioni e per altri rapporti stretti. Ricordiamo però che voi avete un rapporto privilegiato con il pianeta della guerra, quindi ci saranno anche sollecitazioni positive - intraprendenza, coraggio, passionalità esuberante, incontri.

Sagittario

La settimana chiede attenzione nel lavoro, oggi avete Luna-Mercurio inaffidabili in Gemelli, proprio quando giovedì 21 anche iI Sole inizia l'annuale transito in quel segno doppio che rappresenta per voi tutte le situazioni che fate insieme agli altri, coniuge e familiari compresi. Questo però fa pensare che il carnet professionale sarà pieno tutto il mese, perché Marte-Toro nutre di energia che vi aiuta a lavorare con profitto. Sarete egocentrici più del solito, ma è il carattere…

Capricorno

Se praticate attività atletiche è un periodo di successo. Serve a sfogare le energie con lo sport, grazie al nuovo bellissimo Marte in Toro, inutile aggiungere che sarà intrigante e attivo anche sotto il profilo sessuale. Si prevedono incontri e avventure per le persone sole, ma ancora niente di valido e duraturo nel tempo, perché Venere invece si mette contro. La stagione dei Gemelli, vostro geniale partner nel lavoro e in affari, inizia giovedì. Problemi di facile soluzione.

Acquario

La stagione del Toro, che per voi rappresenta soprattutto la famiglia di origine e quella creata insieme al vostro amore, si conclude giovedì. Inizierà la stagione dei Gemelli, che vi racconterà tutta un'altra storia, certamente più produttiva e divertente. Ma lo stress resta, i seri problemi che avete magari messo da parte ultimamente, richiedono un intervento. Marte si mette contro, voi rischiate di comportarvi in modo intransigente, contrasti circa le proprietà. Reumatismi.

Pesci

Luna rende litigiosi in famiglia e nel lavoro, Mercurio aumenta il gusto alla critica eccessiva, tende a rovesciare le situazioni, all’impulsività. Questi scatti caratteriali devono essere tenuti sotto controllo perché giovedì possono aumentare le incomprensioni anche nel lavoro, inizia infatti la stagione dei Gemelli. Voi lo sapete che il terzo mese della primavera vi riserva sempre qualche transito ostile, ma quest'anno non sarà così grave: Marte e Venere tornano a fare gli amanti.