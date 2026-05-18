Meteo, cavetto d'onda e goccia fredda. Poi lo stravolgimento con l'alta pressione

Foto: Ansa

Luigi Frasca 18 maggio 2026 a

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La terza settimana di maggio inizia con il transito di un piccolo cavetto d'onda sul Mediterraneo centrale, collegato a una saccatura depressionaria che si muove sull'Europa. Condizioni che - secondo il Centro Meteo Italiano - nel corso della giornata di oggi saranno instabili soprattutto al Nord con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi. Qualche fenomeno possibile anche sulle zone interne del Centro. Domani isolamento di una piccola goccia fredda in quota che si muoverà poi verso sud. Instabilità pomeridiana in attivazione soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud con acquazzoni e temporali sparsi. Per la seconda metà della settimana è prevista l'espansione di un vasto campo di alta pressione sull'Europa centro-occidentale. Mediterraneo solo parzialmente protetto con correnti fresche in quota dai quadranti orientali che fino al weekend potrebbero portare un po' di instabilità soprattutto al Sud. Temperature in rialzo con valori di qualche grado sopra media al Nord, per lo più in media altrove.

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Previsioni meteo per oggi: AL NORD al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali fenomeni su Alpi e Appennini, neve dai 2000 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulle pianure. Quota neve in lieve rialzo. Dalla serata tempo in miglioramento, salvo residui fenomeni su Liguria e Alpi centrali. AL CENTRO condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Sviluppo di nuvolosità nel pomeriggio sulle zone interne con possibilità di isolati acquazzoni, più asciutto lungo le coste. In serata e nottata tempo stabile con ampie schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche nube sulla Sardegna e sole prevalente altrove. Al pomeriggio locali fenomeni in sviluppo nelle zone interne della Sardegna e tra Campania e Molise, poche variazioni altrove. In serata e nottata tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud e sulle Isole, massime stabili o in generale rialzo da Nord a Sud.

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Previsioni meteo per domani: AL NORD al mattino cieli poco nuvolosi su tutti i settori; al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con graduali schiarite su tutti i settori. AL CENTRO al mattino cieli soleggiati sulle coste tirreniche, irregolarmente nuvoloso altrove con locali piovaschi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con nuvolosità in graduale esaurimento. AL SUD E SULLE ISOLE al mattino cieli irregolarmente coperti; isolati piovaschi tra Salento e Calabria meridionale. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove. In serata e in nottata tempo del tutto asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo da Nord a Sud.