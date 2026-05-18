Cospito, la difesa impugna il rinnovo del 41bis: reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma

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Pina Sereni 18 maggio 2026 a

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È stato presentato dalla difesa dell'anarchico Alfredo Cospito il reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma contro la decisione del ministero della Giustizia di rinnovare per due anni il regime di detenzione del 41bis. La decisione era stata notificata al difensore lo scorso 30 aprile a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento. Cospito, che si trova detenuto a Sassari, è al regime del carcere duro dal 2022. "Nel provvedimento del ministero che sarà oggetto del reclamo vengono evidenziate le manifestazioni che hanno elevato Cospito a vittima e in qualche modo si prova a colpevolizzarlo di questa figura che ha assunto nel panorama politico - spiega l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell'anarchico - Nelle 75 pagine in cui si riportano i pareri, tutti favorevoli al rinnovo, tra i quali quelli delle forze dell'ordine e della Dna, vengono citate tutta una serie di iniziative come le manifestazioni di solidarietà e per ultimo l'episodio dell'esplosione nel parco degli Acquedotti a Roma in cui hanno perso la vita due anarchici".

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Nel suo reclamo il difensore sottolinea come le affermazioni di Cospito nel corso degli anni, "censurate come istigatorie, siano in realtà una manifestazione del proprio diritto costituzionale a esprimere il proprio pensiero. Nel provvedimento del ministero inoltre non si fa più riferimento a quegli elementi che la scorsa volta avevano portato al 41bis, come le due indagini di Roma e Perugia, che si erano concluse con un nulla di fatto, con due sentenze di insussistenza delle ipotesi contestate".