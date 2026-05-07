Lecce, arrestato giovane anarchico. Messaggi pro Cospito e un manuale per ordigni

07 maggio 2026 a

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La Polizia di Stato ha arrestato a Lecce un giovane di 24 anni, ritenuto vicino agli ambienti dell'estremismo anarchico, nel corso di una operazione condotta dalla Digos scattata dopo un'indagine su diverse scritte apparse sui muri della in città in solidarietà ad Alfredo Cospito.

Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato materiale di propaganda e, in particolare, un manuale contenente istruzioni dettagliate per la fabbricazione di ordigni ed esplosivi. Il giovane, che viveva con i genitori, è stato arresto e condotto in carcere con le accuse di istigazione a delinquere, minaccia aggravata, danneggiamento e imbrattamento.

I manuali contenevano istruzioni tecniche su sostanze chimiche pericolose e un vademecum con descrizioni precise dei vari passaggi per la costruzione di ordigni di fattura artigianale anche a elevato potenziale esplosivo.