Bandiere blu 2026, in Italia premiati 257 comuni. Chi entra e chi esce

Foto: Ansa

Pina Sereni 14 maggio 2026 a

a

a

Aumentano le bandiere blu in Italia, con la Liguria che è regina per numero di località del 2026. Le bandiere blu sono state assegnate oggi dalla Foundation for environmental education (Fee) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici. In tutto in Italia quest'anno sono in 257 Comuni, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 nuovi ingressi, 3 Comuni non confermati. In particolare, la Liguria conquista 2 Bandiere e ottiene 35 località. Sul podio al secondo posto segue con 27 riconoscimenti la Puglia (con 2 nuovi ingressi e 2 uscite) e al terzo la Calabria che aggiunge 4 ingressi. Il resto della classifica delle Bandiere Blu 2026 vede riconfermate le 20 le Bandiere Blu della Campania e delle Marche, sale a 20 anche la Toscana che conquista un Comune. La Sardegna ottiene 17 località con un nuovo ingresso. La Sicilia ottiene 16 Bandiere Blu con 2 nuovi Comuni. Anche l'Abruzzo conferma le sue 16 Bandiere Blu. Il Trentino Alto Adige conferma i suoi 12 Comuni. L'Emilia Romagna vede premiate 11 località grazie a un nuovo ingresso. Il Lazio scende a 10 con un'uscita, mentre sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località, il Piemonte le sue 4. La Lombardia ottiene un nuovo riconoscimento e sale a 4 Comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le 2 Bandiere dell'anno precedente, come il Molise che resta a 2.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 14 maggio

Complessivamente, quest'anno le Bandiere Blu sui laghi salgono a 23, con l'ingresso di un nuovo comune lacustre. Gli 87 approdi premiati, con tre nuovi ingressi, dimostrano che "la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese, rispondendo ai requisiti previsti per l'assegnazione internazionale, garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale".

Il maltempo non lascia scampo: crollo delle temperature e ritorna pure la neve

In tutto sono 525 le spiagge italiane bandiera blu, pari a circa l'11,6% a livello mondiale. Tra le new entry ci sono Amendolara e Locri in Calabria, Rimini in Emilia Romagna, Lipari in Sicilia, e Monte Argentario in Toscana. La manifestazione ha premiato le località con le acque di balneazione che sono risultate eccellenti su una valutazione degli ultimi quattro anni come stabilito dai risultati delle analisi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I 33 criteri del programma vengono aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio per un'attenta salvaguardia dell'ambiente.