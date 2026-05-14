Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 14 maggio: tutti i segni

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Branko 14 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 14 maggio 2026.



Ariete

Non è male il destino che vi hanno assegnato le stelle, dare e ricevere passione. Splendido aspetto. Luna-Marte, anche i più lenti tra voi possono fermare un nuovo amore. Fatti nuovi, cambiamenti inattesi, trovano improvvisamente l'occasione di realizzarsi. La previsione vale per le questioni pratiche, lavoro e affari, professione e studio, ma vista la meravigliosa Venere anche l'amore e gli altri affetti sono in un clima affettuoso. Mai pensare però che l'ambiente sia tutto a favore.

Toro

Sempre più vicina la possibilità di una svolta nel lavoro e negli affari domestici, prima però dovete sistemare le vecchie questioni. Le lezioni del passato servono anche al presente. La luminosa presenza del Sole apre la via all'ottimismo, vi sentite forti, sicuri di riuscire, e così sarà. Potete anche dettare qualche condizione, fate capire con chiarezza dove volete arrivare. Organizzatevi per la vostra Luna nuova, sabato 16, che apre ufficialmente il nuovo anno lunare.

Gemelli

Dall'Ariete Luna è come un lampo di fortuna che attraversa il cielo del lavoro, affari carriera. Tenetevi pronti e scattanti, mettete insieme idee e materiale che occorre per avviare una nuova impresa professionale o domestica, siete imbattibili per la creatività. La vostra formidabile capacità di convincere con le parole può essere usata anche in amore, se volete conquistare qualcuno. Il vostro legame esige totale coinvolgimento, dedizione, passione. Venere è con voi.

Cancro

Luna nel fuoco arietino riscalda l'ambiente, la salute tocca i piedi e le vie respiratorie che sono i punti vulnerabili. Molto positivo invece il vento che soffia dal Toro, importante per i vostri incontri professionali, trattative e viaggi, transazioni, accordi. Per ottenere successo completo nei prossimi due giorni avrete il sostegno di una fortissima Luna nuova, presto seguita da Marte in Toro, il vostro successo sarà completo. Oggi rilassatevi con amici, non pensate alle cose tecniche.

Leone

Luna e Marte in aspetto passionale, transito che può provocare nuovi innamoramenti, incontri a sorpresa e molto coinvolgenti, risveglia i coniugi. Almeno un momento di fortuna sarà creato dall'aspetto con Saturno, che vi permetterà di prendere in mano la situazione finanziaria, anche in famiglia. Mercurio è un po' addormentato in Toro ma insieme al cambio di Luna nuova, aprirà i suoi sportelli bancari dopo il weekend. Una proposta merita di essere presa in considerazione.

Vergine

Luna sarà tre giorni al massimo del suo potere intuitivo, particolarmente positiva quando nasce “nuova” nell'amico segno del Toro. Non c'è problema che voi non sappiate prendere in mano e risolvere. Tenetevi pronti per un importante colloquio professionale o di affari, che segnerà le vostre mosse vincenti il mese prossimo, durante l'estate Giove è garanzia di riuscita nel futuro, non fatevi condizionare dal presente, che peraltro non è instabile solo per voi.

Bilancia

Le provocazioni dei pianeti in Ariete sono anche positive, se pensate di cambiare nelle collaborazioni e nelle intese commerciali. Se pentiti di un recente acquisto-investimento, il prossimo passaggio di Mercurio in Gemelli, Marte in Toro, indicheranno la strada da intraprendere. L'importante è mantenere nervi saldi, affrontare i colloqui con la sicurezza di farcela. Quando le pareti di casa diventano strette, bisogna seguire Venere e andare da qualche parte. Per trovare l’armonia.

Scorpione

Luna in Ariete è famosa anche per le sue emicranie, ma nello stesso tempo fa sbocciare nella vostra testolina nuove idee, propositi, progetti, fantasie, risveglia il coraggio di intraprendere e l'orgoglio di essere Scorpioni. Già stanchi o delusi dalla primavera? Cosa direte allora quando avrete Marte negativo, dal giorno 18? Per non dire dei prossimi due giorni quando cambia la Luna in Toro! Siate pronti a tutto, anche ad amare come da tempo non avete amato.

Sagittario

Pensieri per una donna. Non solo sotto il profilo sentimentale, l'amore è anzi messo un po' in disparte, perché la Luna e i pianeti in Ariete mettono oggi in evidenza soprattutto la famiglia, intesa come clan. Cioè, diventano importanti anche i familiari e i parenti che non vivono nella vostra casa, quindi è bene essere in comunicazione perché ci sono novità in arrivo. Occupatevi di tante questioni pratiche ancora non risolte. Un cambio di attività, sede, è positivo. La fortuna c’è.

Capricorno

Influssi positivi per le finanze, molto dipende da come sono state impostate le iniziative nel passato e quanto avete perduto, oppure non guadagnato, da quando c'è Marte negativo. Domani e sabato potete rivedere qualche progetto, cambiare un affare, ma anche impostare qualcosa di totalmente nuovo. Perché tutte le novità, programmate o casuali, arrivano con la Luna Nuova in Toro, la più bella ed efficace di tutta la primavera. Da qui ripartirete!

Acquario

Famiglia, casa, genitori, figli. In questo momento, mentre sta per nascere Luna nuova di maggio, le stelle sono rivolte alla vita privata, non dovete essere così impazienti e ansiosi per il lavoro. Qualcosa non è andato a buon fine? Chi vi dice che la prossima intesa non sarà migliore? Intanto l'amore può diventare meraviglioso, Venere e Marte annunciano sensazioni e passioni intense, specie per le persone sole ma anche il matrimonio sarà raggiunto dal fuoco.

Pesci

Non sappiamo come avete sfruttato la Luna che vi ha introdotto in questa settimana, ma siamo qui per dirvi che ci sono ancora numerose possibilità di riuscita in affari e nel lavoro, oggi grazie alla Luna in Ariete, che è un po' la vostra cassaforte, domani ancora meglio. Tutti noi dobbiamo sfruttare Luna nuova nel segno del Toro, infallibile per tutte le operazioni finanziarie. Avete le basi per costruire nuove certezze, ma il cuore resti così com'è, morbido come panna.