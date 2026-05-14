Meteo, il maltempo non lascia scampo: crollo delle temperature e ritorna pure la neve

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Angela Bruni 14 maggio 2026 a

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La giornata odierna vedrà un ritorno di condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Nord Italia con piogge e temporali da sparsi a diffusi. Tra venerdì e sabato peggioramento meteo che interessa il Centro-Nord con fenomeni anche intensi e progressivo calo della quota neve, fin verso i 1200-1300 metri su Alpi e Appennino settentrionale. Maltempo in arrivo poi anche al Sud e generale calo delle temperature che si porteranno anche di 5-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Nella seconda parte del weekend gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano che il tempo dovrebbe volgere verso un generale miglioramento con residua instabilità pomeridiana. Per la prossima settimana diversi modelli propongono invece un'espansione dell'anticiclone sull'Europa occidentale con possibile coinvolgimento parziale anche dell'Italia.

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Previsioni meteo per oggi: AL NORD al mattino precipitazioni tra Lombardia, Trentino e Veneto, con neve sulle Alpi dai 1600 metri. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con piogge e temporali sparsi, più intensi lungo il Po, Veneto e Friuli. In serata residue precipitazioni sulle regioni di Nord-Est; quota neve in calo fin verso i 1200-1500 metri. Più asciutto nella notte. AL CENTRO al mattino cieli poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio locali precipitazioni tra basso Lazio e Abruzzo con nuvolosità in aumento. In serata e in nottata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE al mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata, tempo invariato altrove. In serata e in nottata residui piovaschi sul basso Tirreno, migliora altrove con ampie schiarite. Temperature minime generalmente stazionarie o in diminuzione; massime in rialzo al Centro, stabili o in calo altrove.

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Previsioni meteo per domani: AL NORD al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, neve sulle Alpi dai 1400-1500 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi, neve sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri. In serata e nella notte ancora precipitazioni da isolate a sparse con neve a quote medie anche in Appennino. AL CENTRO al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse specie tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulle coste adriatiche. In serata e in nottata poche variazioni con cieli nuvolosi, piogge sparse e locali temporali. AL SUD E SULLE ISOLE al mattino piogge sulla Sardegna e locali fenomeni anche tra Molise e Puglia settentrionale, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio ancora piogge sparse e locali temporali sulla Sardegna, soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre nella notte piogge e temporali in arrivo sulla Campania. Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo sul resto d'Italia, massime in diminuzione al Centro-Nord e in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.