Ritrovata la donna scomparsa coi figli: "Stanno bene ma non vogliono essere rintracciati"

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Rosa Scognamiglio 13 maggio 2026 a

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“Sonia Bottacchiari è stata rintracciata unitamente ai figli”. Lo annuncia la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, che coordina le indagini sulla famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile e di cui, successivamente, si erano perse le tracce in Friuli. “Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, - si legge nella nota della procura - in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile". Secondo quanto riferito dalla procuratrice capo Pradella, “l’allontanamento dei ragazzi è allo stato consenziente”. Per ora l’obiettivo delle autorità è che, attraverso un “paziente lavoro di ascolto delle problematiche” evidenziate dalla donna, si possa arrivare a una risoluzione della situazione familiare descritta dalla stessa come “fortemente problematica”, in modo da consentire il rientro della 49enne e dei due figli, uno di 16 e l’altro di 14 anni, “nel luogo di residenza”. Nella nota si precisa che le indagini proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Al momento si ipotizzano i reati di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Le attività investigative saranno finalizzate a “preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto”. Pradella conclude ringraziando “per l'impegno profuso e la professionalità evidenziata nelle indagini, i carabinieri del Comando provinciale di Udine e del Comando provinciale di Piacenza”.

La vicenda

Sonia Bottacchiari e i suoi due figli avevano fatto perdere le loro tracce da Castell’Arquato, nel Piacentino, dal 20 aprile. Nei giorni precedenti alla scomparsa, la donna aveva comunicato all’ex marito, padre dei ragazzi, che sarebbero partiti per una vacanza sulle montagne del Friuli. Non riuscendo più a mettersi in contatto telefonico né con l’ex moglie né con i figli, l’uomo aveva allertato le forze dell’ordine, ipotizzando un allontanamento volontario. L’auto di famiglia era stata ritrovata regolarmente parcheggiata a Tarcento, in provincia di Udine, mentre i telefoni risultavano spenti. L’11 maggio, durante la registrazione di un servizio televisivo, un giornalista di Sky aveva rinvenuto alcune lettere nell’abitazione del padre di Bottacchiari. Dalle missive sarebbe emerso uno “stato di inquietudine e malessere”, come precisato dall’inviato. Sulla vicenda la Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo, ipotizzando i reati di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Oggi è arrivata la notizia del ritrovamento.