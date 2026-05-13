Altra inchiesta dossier: dati rubati a calciatori, cantanti e vip, 30 indagati

13 maggio 2026 a

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Sono trenta gli indagati destinatari di ordinanza cautelare nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Napoli, e in particolare dalla sezione specializzata in reati cyber, che ha individuato una organizzazione criminale dedita all'accesso abusivo ai sistemi informatici. L'operazione dalla polizia, eseguita questa mattina, ha interessato le province di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno.

Coinvolti poliziotti - L'ordinanza cautelare dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro indagati, gli arresti domiciliari nei confronti di sei e la misura dell'obbligo di presentazione nei confronti di 19 destinatari. A vario titolo, sono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.

Personaggi famosi nel mirino - Nell'attività oggetto dell'indagine sono coinvolti anche due poliziotti che con le loro password hanno acquisito informazioni personali di personaggi famosi, dello spettacolo e calciatori, da diverse banche dati nazionali per venderle a diverse società. Le indagini della squadra mobile di Napoli, con il supporto del Centro operativo per la sicurezza cibernetica postale e delle comunicazioni Campania-Basilicata e Molise hanno individuato una organizzazione criminale ben strutturata, ramificata in varie zone d'Italia, finalizzata alla corruzione di pubblici ufficiali con lo scopo di acquisire illegalmente informazioni e dati sensibili che poi diventavano oggetto di compravendita. Tra i soggetti coinvolti ci sono appartenenti alle forze dell'ordine, in buona parte in pensione, e imprenditori operanti nel settore delle agenzie d'investigazione e del recupero crediti.