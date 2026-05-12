Tutto pronto per Piazza di Siena

Dal 27 al 31 maggio torna l'appuntamento con i migliori binomi del salto ostacoli mondiale. Prima partecipazione perla Cina. Presentato a Villa Borghese il Concorso Ippico Internazionale che compie cento anni

TEODORITA GIOVANNELLA 12 maggio 2026 a

a

a

A un secolo dalla sua nascita, il Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena si prepara a celebrare un’edizione storica condividendo il traguardo dei cento anni con la Federazione Italiana Sport Equestri, fondata nel 1926. I lavori si sono ufficialmente aperti ieri con la conferenza stampa nell’Ovale di Villa Borghese, che dal 27 al 31 maggio ospiterà i migliori binomi del salto ostacoli mondiale. Alla presentazione hanno partecipato il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il numero uno della FISE Marco Di Paola, il Presidente di Sport e Salute S.p.A. Marco Mezzaroma, insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali e capitoline. Lo CSIO5* Roma Piazza di Siena - Master d'Inzeo fa parte inoltre dei fantastici sette delle Rolex Series, nonché rappresenta il primo appuntamento europeo dello stesso circuito dopo il CSI5* di Wellington. I momenti più attesi sicuramente si prevedono essere la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo del venerdì e il Rolex Gran Premio Roma h.

160 cm che, da solo, mette in palio ben 500.000 euro.



In campo scenderanno 76 atleti provenienti da 19 diverse nazioni, con la prima partecipazione della Cina: «In Cina si sta diffondendo questo sport e aver venduto i diritti televisivi è stato un messaggio molto importante», ha commentato il presidente della FISE Marco Di Paola. Il nostro Paese sarà rappresentato da 26 binomi guidati dal selezionatore federale Stefano Cesaretto. Tra loro, i quattro convocati per la Coppa delle Nazioni: Giulia Martinengo Marquet, Emanuele Camilli, Piergiorgio Bucci e Giampiero Garofalo. «Ho vissuto Piazza di Siena prima da cavaliere, poi da marito di un’atleta che partecipa alle Coppe delle Nazioni [Giulia Martinengo Marquet, ndr] e oggi da commissario tecnico della nazionale. È una grande emozione. Spero porteremo in campo un’ottima equitazione», ha dichiarato Cesaretto.



Quella del 2026 è poi un’edizione che conferma il legame tra sport e valorizzazione del patrimonio di Villa Borghese. Dopo il restauro della Fontana dei Pupazzi e della Mostra dell’Aqua Felix, quest’anno i lavori hanno interessato la Fontana dei Cavalli Marini. Al trittico di interventi è dedicata infatti la nuova Via dell’Acqua, lo stradino che collega la cittadella delle scuderie del Galoppatoio all’Ovale. Proprio nel Galoppatoio di Villa Borghese verranno ospitate le gare nazionali di salto ostacoli e l’Arena Polo European Championship - U.S. Polo Assn. Trophy, ribadendo la vocazione poliedrica della manifestazione nell’ambito degli sport equestri. A chiusura dell’ultima giornata di concorso, nell’Ovale si esibiranno, infine, il carosello del San Raffaele Viterbo e quello dei Verdi Lancieri di Montebello, in un momento di grande celebrazione della storia dell’equitazione italiana.

