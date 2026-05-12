Patrick Facciolo: "Vi racconto come Berlusconi ha plasmato il nostro linguaggio"

Patrick Facciolo, analista e giornalista, porta a teatro l'attualità comunicativa del Cavaliere

12 maggio 2026 a

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Silvio Berlusconi come non l’avete mai visto. Dopo anni di studio e divulgazione, Patrick Facciolo, analista della comunicazione, dottore in tecniche psicologiche e giornalista radiotelevisivo, porta sul palcoscenico un’analisi unica e definitiva sul linguaggio politico e mediatico del Cavaliere, e sugli effetti che la sua comunicazione ha prodotto nella vita quotidiana di tutti noi. Dal discorso della discesa in campo al «Contratto con gli italiani», dalla scena della sedia di Marco Travaglio fino allo sbarco su TikTok, Facciolo – figura di riferimento sui temi della comunicazione in Italia, con una community di oltre 350.000 follower sui social – smonta e ricostruisce attraverso monologhi, materiali audio-visivi, momenti musicali, gli episodi più salienti della comunicazione berlusconiana. Ieri sera, al Teatro Vittoria di Roma, Patrick Facciolo ha ottenuto un grande successo di pubblico come nelle altre tappe del suo tour teatrale nel quale è accompagnato da Biagio Labanca alla chitarra e voce narrante.

Ottimo auspicio per il libro in imminente uscita che porta lo stesso titolo dello show: «Silvio, ci manchi? Le tecniche di comunicazione che hanno cambiato la nostra vita», per i tipi della ROI Edizioni.

Lo abbiamo incontrato.



Perché uno show sulla comunicazione di Berlusconi?

«Perché, in trent’anni di storia, il Cavaliere ha contribuito a plasmare il modo di pensare e comunicare degli italiani. La mia vuol essere un’indagine sul suo linguaggio, sulle figure retoriche da lui utilizzate e sulle sue strategie persuasive. In altri termini, un'analisi delle tecniche di Silvio Berlusconi, dei suoi punti di forza e delle sue inadeguatezze, che accompagnano ancora oggi la comunicazione contemporanea».



Il suo non è tuttavia un panegirico né un giudizio critico del Cavaliere...

«Non volevo dipingerne un ritratto celebrativo né muovergli l’ennesima critica politica. Il mio intento non è raccontare la vicenda di Berlusconi ma offrire al pubblico un’analisi chirurgica e senza sconti, per capire come le sue modalità comunicative, ci piacciano o no, abbiano influenzato (e influenzino tuttora nel profondo) la vita di tutti noi».

La comunicazione di Silvio è dunque ancora attuale?

«Sì. Berlusconi è un caso studio unico nelle teorie della leadership e nella politica italiana e internazionale. L’uso che faceva della voce, il suo controllo non verbale della scena, la gestione dell’immagine, la narrazione personale incidono e pesano ancora oggi nella politica, dalla comunicazione di Giorgia Meloni a quella di Donald Trump».