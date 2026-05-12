Famiglia scomparsa nel Piacentino. Spunta la lettera della madre

12 maggio 2026 a

a

a

Si infittisce il caso della scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, oggi al 21esimo giorno nella macchia. Le ricerche continuano senza sosta fra Friuli e Pordenonese, mentre gli investigatori si concentrano su un nuovo indizio: una lettera lasciata dalla donna e ritrovata da un inviato di SkyTg24, che l'ha consegnata ai carabinieri. Nel testo si apprenderebbe uno stato di inquietudine della donna, che prima di sparire si era licenziata da uno dei due lavori e aveva ritirato anche la liquidazione.

Quel documento potrebbe contenere dettagli utili a chiarire cosa sia accaduto alla famiglia partita il 20 aprile da Castell'Arquato, nel Piacentino, per raggiungere il Friuli Venezia Giulia. Il viaggio avrebbe dovuto concludersi con qualche giorno di vacanza in campeggio nella zona di Gemona, meta che però non sarebbe mai stata raggiunta. Da allora, il nulla. Nessuna telefonata, nessun avvistamento certo e telefoni cellulari spenti tutti nello stesso momento. L'ultima comunicazione conosciuta risale alla sera della partenza, quando la figlia maggiore aveva inviato un breve messaggio al nonno per rassicurarlo: "Siamo arrivati, tutto bene".

Le operazioni di ricerca si sono concentrate soprattutto nell'area di Tarcento, dove il 6 maggio è stata individuata la Chevrolet Captiva utilizzata dalla famiglia. Il suv era parcheggiato in via Monte Grappa, vicino al palazzetto dello sport diventato poi il quartier generale delle operazioni di ricerca coordinate dalla Prefettura a cui partecipano anche squadre di volontari. Dentro il mezzo, però, non sarebbero stati trovati indizi che indicano la direzione che potrebbero aver preso Sonia, i ragazzi e i loro quattro cani dopo aver lasciato l'auto.

Nei giorni scorsi una segnalazione aveva destato l'attenzione degli investigatori. Una persona aveva riferito ai carabinieri di aver notato la donna insieme ai figli e agli animali nella zona di Pielungo, nel territorio di Vito d'Asio, durante il ponte del 25 aprile. I controlli effettuati dai militari della Compagnia di Spilimbergo, non hanno prodotto alcun risultato concreto. Ora gli accertamenti si stanno concentrando proprio sulla lettera su cui però rimane il massimo riserbo.