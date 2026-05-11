Reggio Emilia, arriva la principessa del Galles: vietati droni, lattine e spry

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Royal family

Angela Bruni 11 maggio 2026 a

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Droni, 007, bus deviazione e niente bevande in bottiglia e lattine dei bar. Mercoledì e giovedì Reggio Emilia sarà blindata per la visita della Principessa del Galles Kate Middleton. Questura e Comune hanno messo a punto un dettagliato piano per garantire la sicurezza della futura regina d'Inghilterra che in Italia arriva per visitare il centro Reggio Aporoach. Lei che ha fondato nel 2021 la Royal Foundation per la cura della prima infanzia. È il primo viaggio a rappresentare la Famiglia reale dopo che è guarita dal tumore e i giornali inglesi mettono in risalto la visita. "Che non sarà una visita di facciata", ci tiene a sottolineare il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, secondo cui la presenza della principessa britannica rappresenta il riconoscimento internazionale di un'esperienza pedagogica "nota in tutto il mondo". "Credo si siano realizzati due percorsi", racconta il primo cittadino. "Il nostro è un percorso nato nel secondo dopoguerra, quando le donne uscite dalla Resistenza, organizzate nell'Udi ma anche con la collaborazione delle donne cattoliche e delle parrocchie, hanno cominciato a volere scuole che non fossero soltanto luoghi dove i bambini venivano custoditi, ma veri luoghi di formazione e di crescita". Il sindaco ricorda come già allora l'educazione fosse considerata "un caposaldo della nostra comunità". "Al centro c'è il bambino come persona competente, con dei diritti, che può esprimersi con cento linguaggi", spiega Massari. "Non come un contenitore da riempire di nozioni, ma come una persona che può parlare, scambiare, relazionarsi con gli altri e costruire relazioni". Per il sindaco, "è importantissimo che la principessa Catherine abbia messo al centro della sua visione l'educazione dei bambini piccoli". Da qui la decisione di visitare Reggio Emilia. "Ha incontrato sulla sua strada l'esperienza del Reggio Approach, nota in tutto il mondo", osserva Massari. "È stata questa combinazione che ha portato a questa visita. Vuole toccare con mano l'esperienza delle nostre scuole e dei nostri nidi. Vuole capire, conoscere, sperimentare e rafforzare una collaborazione che è già in essere da anni con il Regno Unito".

Il Reggio Approach "non è un modello pedagogico da copia, ma una filosofia, un modo di concepire il bambino e la scuola". "Quando vengono le delegazioni a Reggio non siamo noi che insegniamo a loro", afferma. "Impariamo insieme e cresciamo insieme", confida. L'interesse e' particolarmente forte "in Asia, ma anche nei Paesi del Nord Europa, negli Stati Uniti e nel Sud America". Si tratta, aggiunge, di "una rete molto estesa, molto forte". La visita della moglie dell'erede al trono d'Inghilterra "darà ulteriore spinta a questo sistema educativo", che continua ad evolversi in un "work in progress" permanente. Il programma della visita si svilupperà nell'arco di due giorni. "La principessa ha chiesto di avere non una visita istituzionale, ma una visita privata, la più informale possibile", spiega Massari. Gli incontri saranno "molto protetti e molto calati nella realtà concreta e nella quotidianità delle nostre scuole". L'interesse mediatico è altissimo - sono oltre 150 i giornalisti accreditati da tutto il mondo. Per la citta' - evidenzia Massari - si tratta di un evento senza precedenti. "Abbiamo ricevuto papi e presidenti della Repubblica, ma un reale britannico è la prima volta".

Di qui il piano senza precedenti per garantire la sicurezza della principessa del Galles. Dai droni che sorveglieranno dall'alto gli spostamenti della reale ospite, ai divieto di vendere, in quei giorni, bevande in lattine e contenitori di vetro per evitare che a qualcuno possa venire voglia di lanciare, ai divieti di sosta, alle linee di autobus deviate. Mercoledì saranno rimosse anche le rastrelliere per biciclette in piazza Prampolini, piazza del Monte, via Vittorio Veneto, stradone Vescovado, via Corridoni, via Carducci, via Farini, Galleria Santa Maria, piazza scolastica Gattalupa, via Bligny, via Agosti, via Cassala, viale Ramazzini, via Flavio Gioia, via Tonale, via Mutilati del Lavoro. Niente fuochi artificiali; è prevista la bonifica e la sigillatura di cabine, cassette postali e tombini, nonché la rimozione dei contenitori porta rifiuti e cestini in molte vie. Inoltre, per motivi di sicurezza sono vietate le riprese aeree anche con l'utilizzo di droni nell'area dell'evento e nello spazio sovrastante. Mercoledì e giovedì i servizi comunali resteranno aperti al pubblico secondo gli orari di apertura, ad eccezione degli uffici dell'Anagrafe saranno chiusi esclusivamente mercoledì. Inoltre, "per il significativo impegno" richiesto alla Polizia locale, gli uffici del Comando di via Brigata Reggio sospenderanno il servizio di apertura al pubblico mercoledì e fino alle 13 di giovedì.