Politecnico, Mattarella visita la "bottega" di Renzo Piano. Confronto con gli allievi

11 maggio 2026 a

a

a

Grande evento al Politecnico di Milano, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato per assistere a una lezione del senatore e architetto Renzo Piano presso l'omonima Fondazione che si trova nella sede. Davanti a circa una ventina di studenti, il capo dello Stato ha dialogato col professore toccando il tema dei giovani.

"La passione questa generazione ce l'ha, anche più di quelle precedenti - Ha detto il Quirinale - È piena di valori positivi e a me piace molto, poi devono riversare tutto questo in una strada che è la loro strada nuova. Noi possiamo trasmettere valori di convivenza non modelli di comportamento". Mattarella vede dunque una "grande capacità di creatività" nei giovani d'oggi, a cui poi manda una rassicurazione: "Sbagliare è prezioso perché c'è il coraggio dell'ostinazione [...] Una quantità di scoperte fondamentali sono state dovute a errori di ricerca, a piste che si sono rivelate improduttive che poi hanno aperto squarci in risultati non previsti".

Per Renzo Piano, Mattarella "ha insegnato tante cose a questi ragazzi" ed è "un presidente straordinario vicino alla gente. Si cosa possiamo dare noi dell'età grande a loro".

ne".