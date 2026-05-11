Voli a rischio e possibili cancellazioni. Oggi lo sciopero del trasporto aereo

11 maggio 2026 a

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Oggi 11 maggio, lo sciopero nazionale indetto dalla compagnia aerea Easyjet si incrocerà con diverse proteste articolate territorialmente che coinvolgono piloti, assistenti, servizi di terra e aeroportuali. La protesta allargata, dalle ore 10 alle 18, è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta e Anpac che denunciano lo "stallo nella trattativa per il rinnovo contrattuale" e "il deterioramento delle relazioni industriali e criticità operative".

Una decisione che arriva dopo il primo sciopero del 31 gennaio e il secondo del 26 febbraio, quindi a seguito della constatata "assenza di avanzamenti risolutivi nella trattativa". A fermarsi non sarà dunque solo Easyjet, ma anche altri lavoratori del trasporto aereo in tutto il Paese. Sul sito dell'Enac è disponibile l'elenco dei voli garantiti.