Voli a rischio e possibili cancellazioni. Oggi lo sciopero del trasporto aereo
Oggi 11 maggio, lo sciopero nazionale indetto dalla compagnia aerea Easyjet si incrocerà con diverse proteste articolate territorialmente che coinvolgono piloti, assistenti, servizi di terra e aeroportuali. La protesta allargata, dalle ore 10 alle 18, è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta e Anpac che denunciano lo "stallo nella trattativa per il rinnovo contrattuale" e "il deterioramento delle relazioni industriali e criticità operative".
Una decisione che arriva dopo il primo sciopero del 31 gennaio e il secondo del 26 febbraio, quindi a seguito della constatata "assenza di avanzamenti risolutivi nella trattativa". A fermarsi non sarà dunque solo Easyjet, ma anche altri lavoratori del trasporto aereo in tutto il Paese. Sul sito dell'Enac è disponibile l'elenco dei voli garantiti.