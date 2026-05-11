Lotta alla mafia, l'Italia "fa scuola" all'Interpol con il metodo di Falcone

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Pina Sereni 11 maggio 2026 a

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Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso della sua visita al quartier generale dell'Interpol a Lione, ha incontrato il segretario generale Valdecy Urquiza. "Al centro del cordiale colloquio l'attuale contesto internazionale e i rischi per la sicurezza, la cooperazione tra le forze di polizia, la lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico", spiega il Viminale in una nota. Tra i temi trattati: il progetto I-CAN, che ha contribuito a portare il contrasto alla 'ndrangheta e alle mafie transnazionali al centro dell'agenda di sicurezza internazionale, lo sviluppo dell'iniziativa Identity, implementata su impulso del Viminale e finalizzato a rafforzare la capacità di identificazione biometrica per prevenire l'infiltrazione di terroristi nei flussi migratori, e l'implementazione del nuovo strumento di Interpol (Silver Notice), promosso dall'Italia, per tracciare i patrimoni illeciti, basato sul metodo del Follow the Money, intuizione investigativa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.