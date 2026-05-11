Google lancia una nuova funzione per le notizie: come aggiungere Il Tempo tra le "Fonti Preferite"

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Redazione web 11 maggio 2026 a

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Uno strumento in più per rimanere informati con le notizie, gli approfondimenti e le inchieste de Il Tempo. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, ad agosto scorso, arriva anche in Italia la funzione di Google "Fonti Preferite".

Di cosa si tratta? È un aggiornamento del motore di ricerca che permette all'utente di personalizzare l'algoritmo delle news e decidere quali siti e media online si vuole che appaiano, con maggiore frequenza e importanza, nella sezione “Notizie principali”.

Per indicare Il Tempo tra le fonti preferite è sufficiente cliccare su questo link e spuntare la casella Il Tempo iltempo.it.

Google

Detto, fatto. Una volta espressa a Google la preferenza il motore riconoscerà Il Tempo come fonte di riferimento per le ricerche e nella sezione “Notizie principali”, anche in nuovo spazio chiamato “Dalle tue fonti”.

Indicando una fonte preferita gli utenti hanno il doppio delle probabilità di vederla nel proprio elenco personale. Naturalmente Google continuerà a mostrare anche le notizie dagli altri siti, al di sotto delle fonti preferite

Come consultare le proprie "Fonti Preferite" su Google?

- Cerca un argomento di attualità e clicca sull'icona a destra di "Notizie principali"

- Cerca e seleziona le tue fonti preferite.

- Aggiorna i risultati e visualizza altri contenuti dai tuoi siti preferiti.

Buona lettura con Il Tempo.