Pd nel caos in Campania, bufera sui sindaci di Castellammare e Torre Annunziata

09 maggio 2026 a

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Pd nel caos più totale in Campania. A Castellammare di Stabia e a Torre Annunziata veleni, dimissioni e accuse. Il sindaco torrese Corrado Cuccurullo (nella foto), professore di Economia aziendale, si è dimesso dopo l’affondo del procuratore Nunzio Fragliasso, senza che i dem muovessero un dito per difenderlo, prova di un disimpegno evidente. Intanto il partito pressa Luigi Vicinanza, giornalista e sindaco stabiese, affinché faccia un passo di lato che non avviene.

Per il primo, il procuratore Fragliasso aveva parlato di "troppe ombre e poche luci" in città e nell’amministrazione. Cuccurullo aveva così protestato e presentato le sue dimissioni, per poi andare in piazza qualche giorno dopo. Tuttavia il bagno di folla non sembra riuscito. Intanto a Castellammare, il segretario regionale del Pd in Campania, Piero De Luca per altro figlio del governatore Vincenzo, invita Vicinanza "a un’ulteriore riflessione sull’opportunità di un eventuale passo di lato, per provare ad evitare eventuali rischi di scioglimento e contribuire a far ripartire e rilanciare, con un gruppo rinnovato, il lavoro amministrativo, nell’interesse della comunità stabiese".