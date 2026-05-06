Vaticano, domani l'incontro Papa-Rubio. Chiesa contro le guerre, non chiude la porta agli Usa

06 maggio 2026 a

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Nel corso dell'udienza generale del mercoledì, Papa Leone XIV è tornato sul tema dei conflitti nel mondo rinnovando l'appello di pace contro il male e le guerre. Il capo del Vaticano, che domani incontrerà il segretario di Stato Usa Marco Rubio, ha detto che il ruolo della Chiesa è quello di "rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo" e quindi "di prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono, nel corpo e nello spirito".

Riguardo i rapporti tesi con Washington, dopo le ennesime stuzzicate di oggi 6 maggio da parte del presidente Trump, il responsabile Esteri del Vaticano, Pietro Parolin, ha detto che il Papa "è aperto a tutte le cose, non si è mai tirato indietro di fronte a nessuno" e che "se ci fosse l'offerta anche o la richiesta di un dialogo diretto con il Presidente Trump immagino che non avrebbe nessuna difficoltà per accettarlo". Per la Chiesa, infatti, non "si può prescindere dagli Stati Uniti" che, nonostante qualche difficoltà, rimangono, "certamente un interlocutore per la Santa Sede".