Garlasco, Marco Poggi ai pm: “Mai visto video intimi di Chiara in compagnia di Sempio”

Foto: Lapresse

Rosa Scognamiglio 06 maggio 2026 a

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“Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio”. È quanto avrebbe dichiarato Marco Poggi, il fratello di Chiara Poggi, durante l’audizione di questa mattina in Procura Pavia. Nei giorni scorsi, il giovane era stato convocato dagli inquirenti come testimone nell’inchiesta per il delitto di Garlasco a carico dell’amico Andrea Sempio. Secondo quanto riporta La Presse, il 37enne ha spiegato di non aver mai visto i video intimi della sorella con l’allora fidanzato Alberto Stasi, che erano custoditi sul computer in uso a tutta la famiglia. L’audizione, durata circa un paio d’ore, si è tenuta davanti alle pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza. L’arrivo e l’uscita del teste davanti alla procura pavese sono stati blindati ai cronisti e alle telecamere.

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L’interrogatorio di Andrea Sempio

Per quanto riguarda Andrea Sempio, come preannunciato dai suoi difensori, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di questa mattina. Tuttavia, sottolinea l’Ansa, sarebbe rimasto in procura a Pavia per circa quattro ore. Ieri mattina gli avvocati del 39enne, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, avevano comunicato con una nota che l’assistito non avrebbe risposto alle domande dei pm. “È una strategia difensiva. Lui non avrebbe nessun problema a parlare, ma il momento è troppo delicato”, ha poi precisato Taccia durante un intervento a Dentro La Notizia. “È la seconda volta che il nostro assistito viene convocato al buio – ha proseguito – quindi vogliamo prima capire, per la parità delle armi processuali che non abbiamo inventato noi, cosa effettivamente la Procura ha raccolto”. Sempio è indagato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi futili abietti. Secondo chi indaga avrebbe ucciso Chiara Poggi, da solo, dopo che quest’ultima avrebbe respinto le sue avances.